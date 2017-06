"Es hora de destruir a Trump": los mensajes en Facebook del autor del tiroteo en Virginia

"Trump es un traidor que ha destruido nuestra democracia. Es hora de destruir a Trump y compañía". Es uno de los mensajes que James Thomas Hodgkinson, autor del tiroteo contra el congresista Steve Scalise, escribió en su muro de Facebook el pasado mes de marzo. En el post añadía un enlace a una petición de Change.org que pide la destitución del presidente e EEUU.

Hodgkinson, de 66 años, abrió fuego indiscriminadamente durante un partido de béisbol en el que participaban varios miembros del partido republicano. Falleció horas después en el hospital de los disparos de los agentes de seguridad del Capitolio, que neutralizaron al atacante y evitaron "una masacre", según los testigos de los sucedido.

El rastro digital de este hombre de 66 años y residente en Belleville, revela que además de su clara animadversión al presidente Trump, era un ferviente seguidor de Bernie Sanders, el demócrata que disputó a Hillary Clinton la candidatura a las elecciones de 2016. El propio Sanders ha reconocido que "aparentemente" Hodgkinson fue voluntario en su campaña de las primarias.

"No estaba nada contento con los resultados de las elecciones", comentaba el hermano del atacante en una conversación telefónica con el New York Times. La cuenta de Facebook de Hodgkinson también revela que pertenecía a grupos como "el camino al infierno está lleno de políticos republicanos" o "Donald Trump no es mi presidente".

Sin embargo, las autoridades no han encontrado un amplio perfil delictivo en los archivos policiales. Solo constan unos antecedentes por emprenderla a golpes contra un vehículo en 2006 y no respetar el límite de velocidad.