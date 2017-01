Un asesor de Trump señala a la prensa como la "oposición" y le pide "mantener la boca cerrada"

Los medios de comunicación "deberían mantener la boca cerrada". Es la conclusión a la que llegaba este pasado miércoles uno de los más estrechos colaboradores del presidente Trump, Stephen K. Bannon, quien instó a la prensa "a escuchar durante un tiempo" para evitar la "humillación" que, en su opinión, sufrieron con el éxito electoral de su jefe.

En palabras que recoge The New York Times, Bannon llegó a calificar a los medios como la "oposición", aduciendo que "ellos no entienden este país. Ellos aún no entienden por qué Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos".

Sus palabras llegan, además, en un momento especialmente delicado en la relación entre el gabinete del nuevo presidente y los periodistas, a raíz de las acusaciones cruzadas en torno a la popularidad de los actos de toma de posesión, por ejemplo.

Los periodistas, "entre los más deshonestos"

De hecho, ya durante la visita de la pasada semana a las oficinas de la CIA, el propio Trump había declarado una especie de guerra contra los periodistas, a quienes incluyó "entre la gente más deshonesta de la Tierra".

Bannon, uno de sus asesores más próximos y personalidad señalada del ala más a la derecha del partido Republicano, es el alma de Breitbart News, donde suele expresar sus opiniones de forma habitual, como aquella en la que habla de la "humillación que nunca se olvidará" que sufrieron los medios a raíz de las elecciones: "La élite de los medios estuvieron mortalmente equivocados, 100% errados".

La ironía de Bannon durante la conversación telefónica con The New York Times también quedó clara en otro momento en el que se señaló a sí mismo como a una especie de "Darth Vader" y a que a Trump lo encumbraron "la clase trabajadora de hobbits"