Caracas asegura que la Constituyente "es una decisión tomada y no es negociable"

El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, aseguró que la Asamblea Nacional Constituyente convocada el pasado 1 de mayo por el presidente del país, Nicolás Maduro, "no es negociable", pues argumentó que "es una decisión ya tomada".

"Nosotros vamos a blindar esta Constitución, la vamos a blindar no por nosotros sino por los hijos de nuestros hijos (...) sepa la derecha venezolana que es una decisión ya tomada, aquí no hay vuelta atrás la Constituyente va, esto no es negociable", dijo Cabello desde un acto en apoyo a la Constituyente en el oriental estado Monagas.El también diputado chavista dijo a través del canal estatal VTV que los oficialistas estaban marchando para defender el llamado del jefe de Estado a la Constituyente porque están "seguros" de que ese proceso es para "blindar" la Constitución.

"Para que aquí más nunca ocurra un 'carmonazo' (en alusión al golpe de Estado 2002) (...) para que aquí más nunca venga un (Michel) Temer como en Brasil, o un (Mauricio) Macri como en Argentina, a vender la patria. Nosotros vamos a blindar esta Constitución", continuó.

La oposición "conspira" contra Maduro

Cabello insistió en que la oposición conspira contra el Gobierno de Maduro y dijo que ante esto debe haber una "profundización" de la revolución y reiteró que por "cada intento que ellos (los opositores) hagan por imponerse y por imponer a las oligarquías" se debe "hacer un intento y un esfuerzo por darle más poder al pueblo todos los días".Desde el acto en el que participaron cientos de personas, Cabello también se refirió al "imperialismo norteamericano" y dijo que han recibido "135 agresiones" por parte de ellos.Los chavistas y, específicamente las personas mayores simpatizantes del oficialismo, también marcharon en Caracas en apoyo a la Constituyente y al mandatario venezolano.En paralelo a la movilización chavista en Caracas, también se realizó una marcha de ancianos opositores que intentaron movilizarse sin éxito hasta la sede de la Defensoría del Pueblo, en el centro de la ciudad. Desde hace más de un mes en Venezuela se desarrolla una ola de protestas, a favor y en contra del Gobierno, que ha dejado 39 muertos y centenares de heridos.