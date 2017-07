Disturbios en Hong Kong en el 20 aniversario del traspaso de soberanía de Reino Unido a China

Hong Kong ha sido escenario de enfrentamientos entre activistas pro democracia y manifestantes pro Pekín, coincidiendo con los fastos por el 20 aniversario del traspaso de soberanía de la región administrativa de Reino Unido a China.

Los disturbios se produjeron al comienzo de una marcha para exigir libertades de los pro democracia hacia el centro de convenciones de Hong Kong, donde el presidente Xi Jinping presidía una ceremonia oficial para celebrar el aniversario.

Al punto de encuentro del arranque de la marcha llegaron centenares de manifestantes pro chinos portando banderas nacionales que rodearon a los activistas.

"Los pro chinos bloquearon nuestra manifestación y comenzaron a atacarnos mientras la policía no hacía nada, solo dejarles actuar hasta que optó por mantenernos retenidos hasta alrededor de las ocho de la mañana", criticó Joshua Wong, líder del partido Demosisto, detenido y esposado en la calle.

Los activistas denuncian una campaña policial

Los activistas retenidos durante las protestas denunciaron una campaña policial con "amenazas y ataques violentos" que busca evitar que puedan realizar sus protestas durante la visita del mandatario.

"Claramente, la policía está ejerciendo un abuso de poder y su trabajo es claramente prevenir que fuéramos a la ceremonia de hoy para protestar contra Xi Jinping", declaró a la prensa

"En las últimas 72 horas miembros de la Liga de los Socialdemócratas han sufrido múltiples amenazas y ataques violentos por la policía y miembros de triadas, más de un centenar de policías están siguiéndonos", afirmó Avery Ng, miembro de ese partido, uno de los más activos en las protestas.

Ng denunció: "Me empujaron y me patearon dentro de la furgoneta. Traté de pedir ayuda a través de la ventana y un agente me agarró por la cabeza y me empujó hacia el otro lado del vehículo", dijo horas después de que les liberaran.