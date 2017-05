Así anuncia la televisión de Corea del Sur el ganador de las elecciones

Gráficos de última generación y un espectacular guiño a la popular serie Juego de Tronos para anunciar el ganador de las elecciones en Corea del Sur, que este martes ha elegido a un liberal abierto a negociar con Corea del Norte cómo su próximo presidente.

La innovadora cobertura de la cadena SBS news no ha dejado indiferente a nadie. Entre los gráficos más celebrados, esta recreación de los sondeos a pie de urna, que inspirándose en un capítulo de la serie de HBO muestra a los candidatos sobrevolando un anfiteatro al tiempo que se informa de la estimación de voto de cada uno.

Since everyone seems to be loving the video, I found a better version. S Korean elections results narrated by Game of Thrones pic.twitter.com/ZHsKmaEhso — Joseph Kim (@josungkim) 9 de mayo de 2017

También ha habido homenaje al famoso videojuego para móviles Pokémon Go!

Even, nuanced reporting on the Korean presidential election results from SBS News https://t.co/YTfCO7XLa0pic.twitter.com/UTIhEO3W4X — Dami Lee (@dami_lee) 9 de mayo de 2017

Los propios candidatos se han prestado a participar en esta excéntrica propuesta gráfica de la cadena SBS y han posado de esta guisa para otra de las animaciones con los resultados.

I'm 99% sure the Korean TV networks asked the presidential candidates to dab so they can create this piece of masterpiece. pic.twitter.com/J3Q6oDiFla — Sung Min Kim (@sung_minkim) 9 de mayo de 2017

Como indica aquí la periodista de The Verge, Dami Lee, no es la primera vez que esta cadena cubre las elecciones de esta forma tan desenfadada. En esta enlace de YouTube puedes seguir la programación de este canal mientras sigue el escrutinio.