Podemos dice ahora que no respalda la consulta unilateral de Puigdemont

Podemos no respalda la "hoja de ruta" del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que esta semana anunciará la fecha y la pregunta del referéndum de autodeterminación, ya que considera que una consulta "unilateral" y "no pactada" no es la solución al debate soberanista catalán.

Con este argumento, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, se ha desmarcado en rueda de prensa del referéndum unilateral que pretende convocar Puigdemont, aunque ha criticado que se repruebe o se amenace con "reprimir movilizaciones populares que piden más democracia".

"Entendemos legitimo que la gente pida votar y lo pida en las calles, pero también decimos que una consulta unilateral no va resolver ningún problema", ha dicho Echenique al ser preguntado sobre si Podemos llamará a participar en ese referéndum unilateral.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, había asumido hace unas semanas como una "movilización legítima" el referéndum unilateral sobre la independencia de Cataluña que quiere convocar la Generalitat en otoño. Este lunes, el secretario de Organización de Podemos ha insistido en que la "hoja de ruta" que defiende Puigdemont, junto con ERC y la CUP, "no es la hoja de ruta que defienden la mayoría de los catalanes", que, en su opinión, apuestan, al igual que Podemos, por una consulta que sea "operativa, vinculante" y que dé soluciones.

Así, Echenique ha considerado que una consulta unilateral no pasará de ser una "repetición del 9N" y que lo que hace falta es un "referéndum pactado", que es lo que defendería un presidente del Gobierno que "tuviera altura de Estado", algo -ha dicho- que "lamentablemente" no se puede aplicar a Mariano Rajoy, cuya posición es "no hacer nada" alimentando así el independentismo en Cataluña.

El secretario de Organización de Podemos ha criticado que el Gobierno no tenga un proyecto territorial ni para la convivencia y que utilice el "enfrentamiento entre pueblos de España" para hacer política, pero también ha recalcado su desacuerdo con un referéndum unilateral y, por tanto, con la propuesta de Puigdemont.

"Nos parece bien que la gente se manifieste en Cataluña pidiendo votar, pero advertimos de que una consulta no pactada no va solucionar nada", ha reiterado.