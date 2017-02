Rita Maestre y los jueces que la exculparon, amenazados de muerte: "Unos tiritos en la sien"

Ha sido con un anónimo, unas palabras escritas sobre el periódico que anunciaba la absolución de Rita Maestre tras el asalto a la capilla de la Universidad Complutense. "Rita y 16 unos tiritos a la sien". El número hace referencia a la sección 16 de la Audiencia de Madrid, que decidió por unanimidad exculpar a la política de Podemos y portavoz del Ayuntamiento de Madrid. Este tribunal ha decidido trasladar el mensaje a los juzgados de Plaza de Castilla para que se proceda a su investigación.

"Sección 16, había que daros 16 tiros en la sien, hijos de puta, ojalá haya una guerra civil para ir a por vosotros: ¡sois basura!", concluye el anónimo.

"No cambiará mi forma de entender la política"

Maestre, que ha atendido a los medios para expresarse por primera vez tras la noticia avanzada por la Cadena Ser, se ha mostrado "tranquila" y ha revelado que no denunciará las amenazas. Ni ella ni las formaciones políticas que integra quieren que esta causa "contamine" el caso de la Complutense, todavía abierto tras la admisión a trámite de los recursos presentados por la asociación católica Tomás Moro y Alternativa Española. Estas dos agrupaciones también han rechazado solicitar que las amenazas recibidas por Maestre se integren en la causa.

La portavoz del Gobierno encabezado por Manuela Carmena ha relatado que ya conocía las amenazas desde hace varios días, pero que no quiso "hacerlo público para no dar recorrido mediático al fanatismo". "No cambiará mi forma de entender la política".

También ha dicho estar a la espera de que la investigación dilucide si estas amenazas suponen o no "un riesgo real".