Ahora mismo, en el atril del Parlament, Albano Dante, de Catalunya sí que es Pot habla de boicot de Gobierno de España y de TVE. Boicot por la operación Cataluña en la que estaría implicado el Comisario Villarejo y boicot de la cadena de televisión estatal por no emitir un documental sobre ello. "¿Por qué no han querido TVE poner ese documental? No hay respuesta. Pero todos sabemos cuál es la respuesta", argumenta para argumentar "un asalto al estado de derecho" en Cataluña.