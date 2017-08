Nuevos documentos de la Inteligencia de EEUU prueban sus contactos con Mossos

“Obviamente no existe relación entre las agencias de inteligencia de países extranjeros y los Mossos”. De este modo se expresó el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el pasado domingo ante las cámaras de LaSexta. Negó la relación entre la policía catalana y los servicios de inteligencia de EEUU para desmentir que la CIA hubiese alertado ya en mayo de un posible atentado yihadista en la Rambla. No obstante, EL ESPAÑOL ha tenido acceso a dos documentos que prueban que ese flujo de comunicación sí existe en contra de lo manifestado por el Gobierno de Cataluña.

El pasado mes de marzo, el National Counterterrorism Center (NCTC) remitió de forma directa al menos dos comunicaciones a los Mossos d’ Esquadra en las que se informaba de posibles amenazas terroristas en Cataluña. Este organismo es una agencia que depende del Gobierno de Estados Unidos cuya misión es recopilar datos sobre terrorismo de más de veinte agencias de inteligencia del país, además de mantener las relaciones con sus homólogos internacionales.

23 y 24 de marzo

El 23 y el 24 de marzo, el organismo estadounidense remitió sendas comunicaciones a la Policía y la Guardia Civil, a los que informaba de que, al afectar su contenido a Cataluña, también se lo había remitido a los Mossos. “Dado que este memorándum incluye una posible información sobre amenazas en Barcelona, nuestro servicio lo está proporcionando al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a la Guardia Civil (GC), a la Policía Nacional de España (SNP), a los Mossos d'Esquadra y al Contraterrorismo español y Centro de Inteligencia del Crimen Organizado (CITCO)”, dicen ambos comunicados en su último párrafo.

En ambos casos las alertas remitidas por el NCTC -que cuenta con la CIA entre sus socios clave- hace referencia a una serie de mensajes difundidos foros y redes sociales en los que se alude a perpetrar una posible acción terrorista en Barcelona. Desde la agencia americana advierten en ambos casos a los agentes españoles que no cuentan con “ninguna confirmación de la información o el control de la fuente”. Este periódico, que ha tenido acceso a los mensajes originales, ha decidido no ofrecer más detalles sobre el contenido de los mismos para no entorpecer posibles investigaciones en marcha.

De apenas unos párrafos de extensión, carecen de membretes. De hecho, los documentos tienen un código, además de la nomenclatura típica de este tipo de informaciones clasificadas. Fuentes de la lucha antiterrorista consultados a este respecto aseguran que este tipo de informaciones entre agencias llegan siempre por medio de buzones seguros, protegidos por potentes algoritmos de cifrado y en los que se limitan anagramas y otro tipo de información gráfica para reducir el riesgo de un ataque o troyano informático. Recuerdan estas fuentes los cables diplomáticos publicados por ejemplo por la web Wikileaks.

"Ya nos gustaría tener relación"

El presidente catalán afirmó tras ser preguntado que “las policías tienen relaciones con otras policías y las agencias de inteligencia tienen relación con otras agencias de inteligencia”. “Yo estoy seguro que las agencias de inteligencia españolas están en contacto con los servicios de inteligencia de otros países. Lo que es evidente es que los Mossos d’Esquadra ya nos gustaría tener relación directa con la CIA, pero evidentemente eso no ha ocurrido”, añadió.

El Periódico de Catalunya ha desvelado este jueves el contenido del mensaje remitido a los Mossos el 25 de mayo en el que se hacía alusión a un posible ataque yihadista en Barcelona y en concreto en la Rambla. Tanto el conseller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, como el jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, han reconocido en rueda de prensa ante los medios de comunicación la recepción de esta alerta a pesar de haberlo negado los días anteriores.

El Periódico, apenas una hora después del atropello en La Rambla, el 17 de agosto, ya desveló la existencia de esta alerta. Desde entonces y tras haber sido preguntados en varias ocasiones los responsables de la Generalitat negaron la veracidad de esta información que ahora sí admiten, aunque niegan que procediese la Inteligencia americana.