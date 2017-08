Juana Rivas dice que no siente estar haciendo "nada fuera de la ley"

Hace más de dos semanas que Juana Rivas se encuentra en paradero desconocido con sus dos hijos. Tras no comparecer en los juzgados el pasado martes 8 de agosto y con una orden de detención a sus espaldas, Juana a querido mandar este lunes un mensaje a la jueza que lleva el caso. Lo ha hecho mediante una carta leída a la prensa a través de Puri García, amiga de Juana, acompañada por representantes de plataformas que han convocado la concentración en Granada, ante la sede judicial de Caleta.

En el comunicado Juana apela a la jueza de la instancia número 2 de Granada que lleva el caso. "Por favor si en su mano aún queda algo en lo que nos pueda ayudar, que lo haga". Asimismo ha reconocido que está huida pero no siente que "esté haciendo nada fuera de la ley".

Además en la carta ha asegurado que "aquí lo importante son mis hijos que están en peligro por errores judiciales".

"Estos jueces están pagados con el sudor de todos lo españoles. Incluida yo. Merecemos ser escuchados y que las leyes sirvan para proteger a los menores, lejos de política y otros intereses", ha criticado.

Afirma que su huida no es un desafío sino "la única forma que he encontrado a mi alcance como madre para proteger la joya más preciada de mi vida".

Concentraciones de apoyo a Juana

Plataformas ciudadanas en apoyo a Juana Rivas han convocado concentraciones para pedir acciones que protejan a los menores, a los que ven en peligro.

La convocatoria de concentraciones que comenzaban a las 11:00 horas en varios puntos del país, tiene como lema "Protejan a los hijos de Juana Rivas, víctimas de violencia de género".

Está acompañada además de la etiqueta #LosHijosDeJuanaEnPeligro con la que pretenden extender por redes sociales mensajes de apoyo a esta madre, contra la que consideran se está llevando a cabo una "campaña de desprestigio".

En el caso de Granada, la concentración se ha celebrado en la plaza de Caleta, frente a la sede judicial en la que se ubica el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que el pasado martes dictó en un auto la detención y puesta a disposición judicial de esta mujer.

En Madrid estaba convocada ante el Ministerio de Justicia; en Málaga, en la puerta de la Ciudad de la Justicia; en Sevilla, frente a los juzgados de Violencia de Género de la avenida Buhaira, y en Córdoba y en Jaén, en la puerta de los juzgados, según ha precisado la Plataforma 7N.

Fuera de Andalucía se han producido manifestaciones en Murcia, frente al Palacio de Justicia en la Ronda de Garay; en Santa Cruz de Tenerife, en el Palacio de Justicia; en A Coruña, frente a los Juzgados de la Rúa Monforte; en Barcelona, en la Ciudad de la Justicia; y en Pamplona, Valencia, Lanzarote, Gijón y Ciudad Real, en la puerta de los juzgados.