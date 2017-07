García-Page consultará a las bases el acuerdo con Podemos en CLM

El PSOE de Castilla-La Mancha consultará a sus militantes en asambleas informativas que celebrará este mes de julio el acuerdo que ha alcanzado el Gobierno de García-Page con Podemos para la aprobación de los presupuestos regionales, que incluye la incorporación de este partido al ejecutivo autonómico.Así lo han acordado esta mañana en una reunión en Ferraz el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y su homólogo castellanomanchego, Jesús Fernández Vaquero, después de que el primero le recordara ayer por escrito que los Estatutos aprobados en el 39 Congreso Federal les obligaba a consultar a sus bases.El dirigente castellanomanchego, que ha dado cuenta de su acuerdo con Ábalos en declaraciones a la puerta de Ferraz, ha aceptado la fórmula de las asambleas en las agrupaciones en lugar de un referéndum con urna o una consulta telemática. Ha desechado la fórmula telemática porque, según ha apuntado, "eso no es la práctica habitual en el partido, sino que son más prácticas de otros grupos políticos", además de que en sus 904 municipios, muchos de ellos de menos de 300 habitantes, le parece "complicado hacer una consulta por ordenador".

El PSOE confía en que aprueben el acuerdo

Vaquero ha señalado que no contempla la posibilidad de que los militantes se pronuncien mayoritariamente en contra del acuerdo con Podemos, aunque ha descartado que en todo caso sea vinculante.

"Para que sea vinculante tendría que haber una garantía, una urna con una garantía de censo y de información y una mesa elegida, pero eso no está regulado", ha argumentado, tras hacer hincapié en que "se va a consultar a los militantes en asambleas, que es el sitio donde tradicionalmente han debatido esos asuntos", y que allí "se expresarán libremente" tras conocer "toda la información con luz y taquígrafos".Vaquero, que ha admitido que "no se ha llegado a un acuerdo antes por no hablar", ha negado que haya habido "ninguna batalla" del PSCM-PSOE con la dirección de federal, porque "nunca ha habido en el fondo desacuerdo" y las dos ejecutivas están "de acuerdo en los principal, que es que haya presupuestos".