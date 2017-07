Los otros 'morosos' de Podemos: un tercio de los diputados no dona

Podemos tiene morosos en sus filas. 15 de los 46 diputados que tiene la formación morada en el Congreso de los Diputados han incumplido al menos una vez la norma interna del partido que ordena donar el sueldo a la formación y al proyecto social Impulsa, ligado a la entidad política. Los 15 morosos no han sido expedientados, aunque podrían serlo e incluso expulsados del partido, según confirman a EL ESPAÑOL fuentes de la organización.

El que más desobedece las órdenes de Pablo Iglesias es Diego Cañamero, quien jamás ha donado a sus filas. Otros rostros conocidos que algún que otro mes no han dado un euro son la que fuera número tres del partido, Carolina Bescansa, o el padre político del Iglesias, Manolo Monereo.

El pasado jueves la dirección abrió expediente a siete concejales madrileños por no donar al partido. Uno de ellos, Guillermo Zapata, se dio de baja como afiliado al no estar de acuerdo con la política del partido, ya que aseguraba que si donaba a Ahora Madrid no debía hacerlo a la formación nacional. Sin embargo, los concejales madrileños no son los únicos que desobedecen el reglamento interno que ordena donar parte del sueldo a fines sociales y a la formación.

Cañamero, un caso especial

Uno de los casos más llamativos es el de Bescansa, quien incluso en octubre y en noviembre tuvo un saldo negativo de -27,09 euros. Fuentes del partido aseguran a este periódico que su situación se debe a que sus excepcionalidades superan sus ingresos netos, pero no significa que hayan "donaciones negativas". La que fuera número tres de Podemos, cobró más de 13.000 euros a lo largo del año pasado adicionales a los 1.965,60 euros al mes que cobran todos los diputados de Podemos por igual.

Cañamero es un caso "especial". El sindicalista no dona al fondo social de la formación, el programa Impulsa, pero ha cedido más de 15.000 euros al Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), una situación que está establecida sólo para casos "de fuerza mayor, especiales o extraordinarios", como indica el reglamento interno del partido. Fuentes de la organización confirman que su excepción fue aprobada por el órgano interno.

Bescansa y Cañamero no son los únicos. En total son 15 diputados los que, al menos durante un mes, no donaron al partido o a fines sociales, incumpliendo el reglamento: Amparo Botejara; Ángela Rodríguez, Alberto Montero, Mari Pita, Noelia Vera, Raimundo Viejo; Rosa Ana Alonso; Rosana Pastor; Segundo González; Sergio Pascual; Sofía Fernández; Pedro Arrojo; Manolo Monereo y Maria Teresa Arévalo.

Podrían enfrentarse a la expulsión

Tras Cañamero, el más reincidente es Montero, el expresidente de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales de la que provinieron muchos de los diputados de Podemos. Montero dejó de donar durante seis meses del año pasado.

Según las reglas internas de Podemos, estos 15 diputados podrían enfrentarse a la expulsión. El artículo 11.1 del reglamento interno dice que cualquier incumplimiento podría suponer "la apertura de expediente, y la expulsión del partido en su caso". Desde la formación morada indican a este periódico que para cada diputado la situación es diferente debido a su salario en el Congreso, de ahí a que no todos donen lo mismo.

Errejón, de los que más dona

En total, los 46 diputados de Unidos Podemos en la Cámara Baja donaron tan sólo en el mes de diciembre más de 63.000 euros al partido y la misma cifra al proyecto Impulsa. Las cantidades de donaciones varían mucho mes a mes. En septiembre, por ejemplo, donaron en total 28.000 euros.

Íñigo Errejon es de los que más dinero cede a su partido. El que fuera número dos de la formación morada entrega la mitad del salario que se le concede como diputado a su partido y a la plataforma social Impulsa. Errejón donó 2.207,87 euros el pasado mes de diciembre, casi 700 euros más que Iglesias, que dona un 43% de su nómina.

Los últimos datos en el portal de transparencia de Podemos datan de diciembre de 2016 y todavía no hay información relativa a este año.