El colectivo LGTB ignora a Cifuentes y repudia a Rajoy ante el Orgullo Gay Mundial

Una bandera arcoíris colorea el atril del Teatro de La Latina. Varios colectivos LGTB presentan la programación del Orgullo Gay Mundial, que acogerá Madrid entre el 23 de junio y el 2 de julio. Se espera que entre dos y tres millones de turistas visiten la capital. Una ristra de piropos para Carmena, a la que califican como "la más marica de todos nosotros", pero cuando llega el momento de "agradecer" el apoyo de la Comunidad... ni una sola mención a Cristina Cifuentes.

El Ejecutivo regional participa en la organización de "más o menos el 10%" de las actividades, según explica a este periódico un portavoz de la organizadora. Pero el movimiento LGTB no olvida: los transexuales acusan a la presidenta de no cumplir la ley que se aprobó el año pasado en el parlamento madrileño y gays y lesbianas critican su gestión del VIH. Además, a pesar de trabajar por desvincular su imagen de la del viejo PP, "no se puede quitar esa camiseta, forma parte del partido". Este año, la presidenta participará en el festival en calidad de organizadora, aunque no haya logrado la plena aceptación del colectivo.

Sin ley no hay trato

De Cifuentes a Rajoy. El presidente del Gobierno viene siendo repudiado por "no respetar todos los derechos" de los homosexuales. Ni estará ni se le espera en la marcha central. Aunque este año, como en ocasiones anteriores, el movimiento LGTB ha abierto la puerta a la reconciliación. El pasado mayo, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales presentó en el Congreso su proyecto de ley de identidad, todavía pendiente de votación en la Cámara baja.

Suscrita por PSOE, Podemos y Ciudadanos, el PP dijo "no". Aunque, según contó este diario, el Gobierno todavía no ha fijado su posición en el sufragio definitivo, que podría celebrarse en los días correspondientes al Madrid World Pride. "Para ser invitado a la manifestación hay que reunir una serie de condiciones. Mostrarse en contra de esta ley les inhabilitaría", relata un miembro de la organización a EL ESPAÑOL.

El texto, de XVII capítulos y 96 artículos, es fruto de "más de un año de trabajo" y busca dar un estacazo "definitivo" a la discriminación. Contiene medidas en educación, sanidad, cultura, justicia... Un centro de Memoria Histórica LGTB y el acceso a las técnicas de reproducción asistida en los hospitales públicos para todas las mujeres, independientemente de su orientación sexual, son algunos de los puntos más destacados.

No habrá invitación para Rajoy

"No podemos permitir que se coloque junto a la pancarta una institución que no respeta nuestros derechos", sigue. Según explica este portavoz, el Gobierno no ha mostrado "ni el más mínimo interés" en el evento. "Lo más probable es que se abstengan", discurre.

¿Y qué papel juega ahí Cifuentes? A pesar de que el Gobierno de la Comunidad haya avanzado en el reconocimiento de los derechos de este colectivo, integra el mismo partido que el Ejecutivo que les ningunea. "Le hemos pedido que interceda, intentamos diferenciar, que no afecte, pero al final... No sé si lo ha hecho, por lo menos no nos hemos enterado", explican estas fuentes.

Si todo transcurre según lo previsto, Carmena y Cifuentes recibirán una invitación para participar en la manifestación, no así Moncloa. En cualquier caso, el movimiento LGTB contempla abrir la puerta a Mario Garcés, secretario de Estado de Igualdad de Rajoy, al que consideran "mucho más comprometido" que su presidente, según ha sabido de EL ESPAÑOL de la dirección de la FELGTB, organizadores de la manifestación estatal.

Sería, entonces, un tercer espada el representante del PP en esta marcha, ni siquiera la ministra de Sanidad. "Tiene que ver con la buena sintonía que ha habido con Garcés en las negociaciones".

A poco más de una semana del Orgullo Gay, esta vez mundial, el PP y el movimiento homosexual siguen enfrentados. Sobre la mesa, la ley de identidad, un ofrecimiento para la reconciliación.