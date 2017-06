Moción de censura | Irene Montero: "España está harta de que ustedes les roben"

Irene Montero comienza sin rodeos. Arremete contra el PP por la corrupción, la desigualdad y sus formas de hacer política. “Frente a ustedes, sí se puede”, porque los ciudadanos “ya no les tienen miedo”, explica, citando el 15-M. Montero no habla de las formas de la moción ni de su aritmética insuficiente sino que se centra en desplegar todas sus críticas contra un PP que no considera que represente más a la ciudadanía sino que está en su contra. “Entienden España como si fuese de su propiedad”, lamenta.

“¡Basta ya de corrupción! ¡Su tiempo se ha acabado!“, dice Montero, tranquila, aunque a veces levantando el tono para buscar el apoyo de su bancada. A la portavoz de los diputados que proponen la moción de censura, tras la que hablará el candidato, Pablo Iglesias, la interrumpen los del PP. Ella responde con serenidad, sabiendo que no tiene límite de tiempo.