Desmontando a los Pujol: las siete mentiras de Oleguer en la radio

Oleguer Pujol, el hermano pequeño del clan, rompió su silencio con una entrevista en RAC1 en la que calificó a su padre como un Dalai Lama, afirmó poner la mano en el fuego por toda su familia y aseguró llevar cinco años sin trabajar por las complicaciones que le ha reportado la investigación contra su familia. Tres semanas después de la entrevista concedida por Josep Pujol en Catalunya Radio, ahora otro de los hermanos acude a un medio de comunicación catalán para dar su versión de los hechos incurriéndo en varias falsedades.

1) "Hay un interés especial en desacreditar el nombre de mi padre. Es comparable a lo que la China tenía con el Dalai Lama".

La investigación que se sigue en la Audiencia Nacional no afecta exclusivamente al expresidente de la Generalitat, sino a la familia. Todos y cada uno de los miembros -hasta nueve integrantes- se encuentran investigados en la causa, que ahora instruye de forma unificada el juez José de la Mata. En las decenas de miles de folios que componen el caso no hay ninguna alusión a la condición política del padre del clan o a cuestiones ideológicas o religiosas, sino que se ciñe a las actividades de presunto blanqueo y delito fiscal que cometieron a lo largo de décadas. Para que la situación fuera realmente comparable, el Dalai Lama tendría que tener cuentas abiertas en Andorra o cualquier paraíso fiscal del planeta y esconder allí durante años y a nombre de sus hijos un dinero para el que no hay documentación alguna que acredite su procedencia.

2) “En absoluto somos una organización criminal. Ni organización, ni criminal. No hay asignación de roles”.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene en cambio que el clan Pujol es una estructura "jerárquica" dirigida al fraude organizado continuado en el tiempo. Sitúa además al expresidente de la Generalitat Jordi pujol i Solei como jefe de la misma. Las sospechas del Ministerio Público se basan, entre otros indicios, en una agenda encontrada en el domicilio de uno de los hermanos, Josep Pujol. En ella se relatan detalles sobre el papel de su padre en la organización. La Fiscalía se refiere a “una estructura organizada en la que se diferencian varios individuos con funciones diferenciadas".

Tanto Jordi Pujol padre como su mujer, Marta Ferrusola, y sus hijos, "juegan un papel específico dentro de una operativa compleja -entramado societario- cuyo objetivo final es el fraude organizado y el blanqueo de unos beneficios obtenidos que no tienen correlación con las ganancias que reciben, tratándose de una organización perfectamente estructurada, de carácter jerárquico y gran facilidad para la movilidad internacional del dinero”.

3) En encarcelamiento de su hermano Jordi fue un intento de “contraprogramar” el escándalo de corrupción del Canal de Isabel II. Oleguer Pujol dice no acusar a los jueces, pero sí a la Fiscalía y la Guardia Civil, que condicionan sus decisiones.

El hijo mayor del clan, Jordi Pujol Ferrusola, fue encarcelado el 24 de abril. Ya habían pasado seis días desde la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en el marco de la operación Lezo que investiga la Audiencia Nacional. Fue un juez distinto de ese organismo quien ordenó el ingreso en prisión de Jordi Pujol Jr a petición de Fiscalía.

El detonante, lejos de cualquier cuestión política, fue un informe de la UDEF de la Policía, según el cual, el mayor de los hermanos habría evadido hasta 30 millones de euros desde que está siendo investigado para ocultar su dinero a la Administración de Justicia. Se trataba del primer ingreso en la cárcel de un miembro de la familia tras cuatro años de intensas pesquisas en las que se produjeron numerosas ocasiones de contraprogramar operaciones contra la corrupción que afectaron al PP (Púnica, Taula, Murcia, Acuamed...). Las medidas cautelares contra los miembros del clan familiar fueron pedidas en varias ocasiones tanto por los agentes como por los fiscales, pero los jueces no atendieron estas solicitudes.

4) El informe policial en el que se daba cuenta de que la fortuna de los Pujol en Andorra ascendía a 70 millones "desató la tormenta perfecta", según él, para el encarcelamiento de su hermano y reflejan las operaciones de 20 años de la familia. “Es como si inviertes un euro 30 veces y dicen que tienes 30 euros, pues no, sigues teniendo un euro”.

El informe de la UDEF -de 102 folios- habla en cambio de grandes sumas de dinero “de origen desconocido”, que responden a “un plan preconcebido y ordenado”. La cifra mayor se corresponde con el primogénito ahora encarcelado, que habría obtenido 54,5 millones de euros en pesetas, euros, dólares, marcos alemanes y libras esterlinas, seguido de su exmujer Mercé Gironés, que obtuvo 3,7 millones de euros.

Según la Policía, el expresidente catalán registró 473 millones de pesetas (2,84 millones de euros) en una cuenta de Andorra que se le atribuye, y su mujer, Marta Ferrusola, otros 683.139 euros. Las cantidades correspondientes al resto de hijos son: 3,5 millones de euros de Josep, 955.253 euros de Oriol, 757.708 de Mireia, 695.657 de Marta, 711.561 de Pere y 697.761 de Oleguer. Los informes policiales distinguen perfectamente entre las entradas y salidas de fondos en bruto (que arrojan volúmenes mucho mayores) y la circulación de capitales, bien dentro de las cuentas de los investigados, o bien con salidas y retornos a distintos productos financieros o fondos de inversión.

5) "Yo no conocía las operaciones de mi hermano Jordi, las conocí después de que avanza la causa. Yo no sabía a qué se dedicaba".

Los informes de la UDEF como el que fue bautizado con el nombre de Operación Corcho detallan el reparto de fondos que se produce entre los siete hijos del que fuera presidente de la Generalitat, un reparto que es controlado precisamente por el hijo mayor del clan, Jordi Pujol Ferrusola. El informe determina que Pujol Ferrusola realizó hasta en cuatro ocasiones en el periodo comprendido entre 1992 y el 2000 transferencias a todos sus hermanos en sus cuentas de Andorra.

6) Oleguer Pujol también declaró en su entrevista en la radio que tuvo conocimiento de la herencia del abuelo Florenci en 1992 y que su tía no tenía conocimiento de ella porque era una herencia y no un testamento. Su abuelo se la dio sólo a su padre porque se había expuesto a un riesgo por su condición de político en un momento de inestabilidad y por esa razón estaba en el extranjero.

El juez de la Mata tumbó la coartada del expresidente catalán sobre el origen de su fortuna en la herencia del abuelo Florenci: “No consta la realidad del legado mismo salvo por esas manifestaciones de Jordi Pujol Soley y el comunicado referido es en sí mismo un mero relato, sin contenido determinante alguno. No consta ni ha sido acreditada la cantidad del legado, el lugar en el que se encontraban esos fondos, su destino, etc., acompañado de documentación que corrobore tales afirmaciones”. Los investigadores apuntan al origen ilícito de la fortuna del clan.

7) Oleguer aseguró también que no tiene trabajo desde hace cinco años y que siempre se ha buscado la vida fuera de España. Tan sólo se refirió a una operación en territorio español relacionada con la compra de oficinas al Banco Santander. Calificó esa operación como "residual".

Cuando se produjo aquella negociación, el hermano menor de los Pujol tenía apenas 35 años. El acuerdo, firmado por él mismo, afectaba a la compra de más de mil oficina y fue valorado en 2.000 millones de euros.