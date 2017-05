Rajoy sobre la desconexión: "Esa ley que se pretende aprobar en 24 horas es una de las mayores cacicadas"

La tensión entre los independentistas y el Gobierno va en aumento. Mariano Rajoy aprovechó su intervención en la Cámara Alta para replicar a la senadora Mireia Cortés, que le advirtió de nuevo de que "nos veremos en las urnas este otoño", que su Ejecutivo no va a permitir ningún referéndum de autodeterminación. "Eso solo pasa en las peores dictaduras, pero España, de momento, es una democracia y un estado de derecho. Y lo vamos a preservar".

La senadora insistió en el Senado que el Gobierno de Carles Puigdemont "solicitó más de quince veces" al Gobierno "los cambios legislativos oportunos para que se pueda realizar una consulta. Y ustedes contestaron más de quince veces que no a que la ciudadanía de Cataluña pueda votar". Cortés reconoció ante el presidente que "lo que querían era que nos conformáramos y que todo siguiera igual y que aceptáramos su España centralista y expoliadora. Pero no nos conformamos y no nos conformaremos".

Una vez más, la independentista aseguró que el enfrentamiento entre Gobierno central y catalán se resuelve "poniendo las urnas y que el pueblo decida". Una acción que el Ejecutivo central quiere evitar a toda costa. Mariano Rajoy le recordó que "a lo que usted y yo y todos estamos obligados es a respetar las leyes, las normas, el sistema democrático y el estado de derecho".

El jefe del Ejecutivo insistió en que el objetivo del Gobierno catalán es "saltarse la ley". Una vez más tendió la mano a que el presidente Carles Puigdemont presente su proyecto en las Cortes Generales para que sean los 350 diputados que conforman la Cámara Baja los que acepten o rechacen sus planes. "Y si va Puigdemont debatiré con él, y lo haré con mucho gusto. Espero que tenga la valentía y el coraje de hacerlo". Y luego, añadió Rajoy, "espero que explique la amenaza que supone la ley de transitoriedad. Es uno de los mayores disparates que he visto".

El líder del PP se refería al borrador de desconexión que el Govern tendría en sus manos para llevar a cabo sus planes en el caso de que no se pueda celebrar el referéndum. "Esa ley que se pretende aprobar en 24 horases una de las mayores cacicadas". Antes de zanjar el debate, Rajoy insistió en que "alguien plantee que en un día va a aprobar una Constitución sin debate liquidando la unidad nacional solo pasa en las peores dictaduras".