La participación entre los afiliados llega al 51%: siga en vivo la jornada decisiva

La participación a las 14:00 de este domingo ha sido del 51%. Un dato "muy alto", según el portavoz de la Gestora, Mario Jiménez. En ese dato se incluyen las mesas electorales que abren todo el día, de 10 a 20 horas, y donde están llamados a votar dos tercios del censo.

A las 14:00 del 13 de julio de 2014, las últimas primarias (y las únicas con voto de militantes hasta ahora), la participación global era del 32,24%. Ahí se incluyen todas las mesas. En 2014 se dieron varios datos y hubo cierta confusión, porque hay mesas que abren menos horas en puntos más pequeños. A esa hora, algunas no habían abierto y otras ya habían cerrado al votar todos los militantes. El dato de 2014 sirve como referencia, pero no puede decirse que la participación haya subido 20 puntos porque las magnitudes no son comparables.

En cualquier caso, en Ferraz se da por hecho que la participación en estas primarias se ha disparado. Podría cerrar la jornada en torno al 80%.