Las asociaciones de consumidores critican que el decreto sobre cláusulas suelo no sancione a la banca

La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu) ha criticado el real decreto ley sobre cláusulas suelo que entra en vigor este sábado al considerar que "se pliega" a los intereses de la banca en lugar de sancionarla.

"El Gobierno y los partidos que lo apoyan, en lugar de sancionar a la banca por sus prácticas abusivas, le ofrece una salida ventajosa", según ha señalado esta Confederación en un comunicado.

El responsable de los servicios jurídicos de Ceaccu, Eugenio Ribón, ha afirmado que "hoy es un día de fiesta para la banca" y ha pedido a los grupos parlamentarios que no validen el texto cuando sea tramitado en el Congreso.

"Con este decreto no se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Europeo que declaró no solo la abusividad de las cláusulas suelo sino la obligación de devolver todas las cantidades cobradas de más", ha recordado Ribón, que cree que el decreto "crea un marco lo más ventajoso posible para la banca".

La Ceaccu ha denunciado también que a los usuarios se les exige el cumplimiento de sus obligaciones con la banca "hasta extremos abusivos como en el caso de los desahucios" mientras que "las prácticas ilegales del sector se saldan de la forma más ventajosa posible".

Entre los "puntos negros" del real decreto está, según Ceaccu, el que se restringe la condición de consumidor establecida normativamente y se olvida a los pequeños autónomos; no obliga a los bancos a nada; no concreta cuál debe ser la comunicación expresa de los bancos a los afectados; o no se da solución a quienes perdieron su vivienda por aplicar la cláusula suelo y a quienes se eliminó la cláusula suelo sin devolución de cantidades.

Por todo ello, ha aconsejado a los afectados que no den "ningún paso" sin consultar antes con una asociación de consumidores.

Facua no participará en el órgano de seguimiento

Facua-Consumidores en Acción ha criticado que "nadie se atreva a multar a los bancos por el mayor fraude a los consumidores que se ha producido en la historia" y que el plazo de un mes a los bancos para adherirse y constituir los departamentos que tramitarán las reclamaciones y otros tres meses para contestarlas puede convertirse en "una tregua de hasta cuatro meses para las entidades financieras".

Por este motivo, ha anunciado que no participará en el órgano de seguimiento previsto en el real decreto ley sobre las cláusulas suelo para no convertirse " en un mero convidado de piedra del Gobierno para hacerse la foto".

La asociación de consumidores ha considerado que la norma está llena de ambigüedades con las que puede favorecerse que los bancos anuncien su adhesión al procedimiento extrajudicial sin que envíen comunicaciones para informar de ello a cada uno de los usuarios que tuvieran una hipoteca con cláusula suelo.

Por otro lado, Facua ha advertido de que si se reintegra a los hipotecados el dinero cobrado fraudulentamente más los intereses no será como consecuencia del real decreto, sino de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que establece la retroactividad total en las devoluciones en contra del criterio del Supremo español, "que pretendía que los bancos se quedasen con todo lo defraudado antes de mayo de 2013".