El espectacular puntazo de Rafa Nadal que deja helado al US Open

Rafa Nadal se clasificó para la final del US Open tras derrotar a Del Potro (4-6, 6-0 y 6-2) y buscará ganar su segundo grande del año contra Kevin Anderson, verdugo de Pablo Carreño (4-6, 7-5, 6-3 y 6-4). El mallorquín, que perdió el primer set, se impuso al argentino, y lo hizo con puntos como éste, en el que parecía que no iba a llegar –de hecho, nadie lo hubiera pensado–, pero Rafa llegó y demuestra que está perfecto físicamente.

El mallorquín, más allá de su tenis (perfecto durante el torneo), también ha aprovechado las ausencias de Novak Djokovic, Andy Murray y Stan Wawrinka al US Open, que no pudo defender el título de campeón.

Eso, en cambio, no resta méritos a Rafa Nadal, que está en un excelente momento de forma y, después de tres años de ausencia en el torneo, a sus 31 años, puede ganar su segundo Grand Slam de la temporada (ya se hizo con la victoria en Roland Garros).

Pablo Carreño, por su parte, no pudo llegar a la final después de cuajar un gran torneo. No obstante, su llegada a semifinales le garantiza entrar en el Top 10 del tenis mundial el próximo lunes. Una gran noticia para el tenis español, que no anticipaba sustituto de Nadal, pero ya tiene a otro, este gijonés, subiendo en el ránking.