Zverev está listo: campeón en Montreal tras batir a Federer

El domingo por la tarde, Alexander Zverev le demostró al mundo por qué ha dejado de tener sentido señalarle como una promesa cuando ahora mismo es una de las realidades más firmes del circuito. A los 20 años, el alemán derrotó a Roger Federer para celebrar el título en el Masters 1000 de Canadá (6-3 y 6-4), su quinto trofeo de la temporada (nadie tiene más), el segundo de la categoría (se coronó en Roma en el mes de mayo) y el segundo consecutivo (ganó Washington la semana pasada).

La victoria, que lleva a Zverev al mejor ranking de su vida (número siete desde mañana lunes), tiene otra consecuencia inmediata: sin apenas nada que defender, y con el Abierto de los Estados Unidos a la vuelta de la esquina, el alemán está listo para hacer algo muy grande.

El reloj no había llegado a los 18 minutos y Zverev ya dominaba 4-1 la final. A Federer, que como toda la semana estuvo lejos de su mejor versión, no le sirvieron los recursos de jugador sin brillo para intentar detener a su rival. A diferencia del resto del año, el suizo ha ido ganando partidos en Montreal a tirones, salvándose por los pelos (contra David Ferrer en octavos, por ejemplo). Ante el alemán, y desde el principio, el número tres del mundo dio señales de que algo no funcionaba. Estático y sin chispa, Federer aguantó como pudo, pero jamás tuvo posibilidades de acercarse al título.

A Zverev, sin embargo, le dio igual todo eso. El alemán salió a por el trofeo en tromba, siguió en tromba y acabó en tromba. Jugando con una agresividad eléctrica, incluso en los pocos momentos complicados a los que se enfrentó (tres bolas de break en el arranque de la segunda manga), llegó a la victoria, que termina de confirmar lo que se podía intuir a principios de temporada: 2017 es el año de Rafael Nadal y Federer, pero también el de Alexander Zverev.