Damián Quintero: "Una parte de la medalla es vuestra (de los militares)"

“Vuestro apoyo fue tremendo y una parte de mi medalla del Europeo es vuestra”. Así ha agradecido Damián Quintero el apoyo recibido por los militares desplegados en el exterior durante el pasado Campeonato de Europa, en el que el número 1 del ranking mundial se hizo con su octavo título continental (el cuarto en categoría individual).

Lo ha hecho en el transcurso de su visita, este lunes, al Mando de Operaciones (MOPS) del Estado Mayor de la Defensa, desde donde se coordinan y dirigen las casi 20 misiones que actualmente están llevando a cabo alrededor de 3.000 militares en los cinco continentes, luchando contra el Daesh, la inmigración irregular o adiestrando a Ejércitos de otros países, en el marco de la ONU, la OTAN y la UE.

JEFE DEL MOPS: “ESTAMOS ORGULLOSOS DE TERNERTE DONDE ESTÁS”

“Nos has venido a dar las gracias y realmente no hay por qué darlas, más bien al revés”, ha dicho el jefe del MOPS, el teniente general Fernando López del Pozo. “Esos casi 3.000 hombres y mujeres están orgullosos de tenerte donde estás, porque los militares entendemos muy bien el esfuerzo que significa llegar a estos puntos de excelencia en la forma física”.

El jefe del MOPS, deportista y gran aficionado a la montaña, ha explicado que los miembros de las Fuerzas Armadas “no podemos ser militares sin una buena forma física, porque si no, estaríamos condenados al fracaso; por eso sabemos que esa forma física no se hace en un día, es día a día y con un enorme sacrificio”.

El teniente general López del Pozo ha subrayado que las “gracias” se las dan los militares a Damián, “porque –ha señalado- tú eres el auténtico héroe aquí, porque 14 años de medallas ininterrumpidas… ¡eso es impresionante!”.

El jefe del MOPS ha expresado su deseo de que Damián Quintero “siga en la brecha”, pero “lo que dé el cuerpo”, ha añadido. “A veces, con los deportistas de élite se piensa que van a ser eternos y no tenéis que ser eternos”, ha precisado. “Ya has dado mucho, y aún te queda por dar, pero algún día dejarás de ser el número uno… y seguiremos teniéndote en nuestra cabeza”.

López del Pozo ha manifestado el “orgullo” de todos los militares “por lo que has aportado”, le ha dicho. “Es un pequeño reconocimiento el nuestro, pero es de corazón; aquí nos tienes, ahí los tienes a ellos, que cuando han grabado esos vídeos ha sido para ellos un momento de esparcimiento y de enlace, de contacto, con España a través tuyo, que es lo que están pensando todos los que están ahí: en la mar, en la tierra, en el aire… están echando de menos su patria”.

QUINTERO: “ESPERO QUE SIGA LA VINCULACIÓN EJÉRCITO-DEPORTE”

Por su parte, Damián Quintero ha asegurado que cuando vio el vídeo de apoyo “no se me cayó una lágrima, porque soy muy duro”, ha bromeado, “pero se me puso el vello de punta porque ver a todos esos hombre y mujeres desplegados en el exterior, y que me nombrasen a mí directamente con ese apoyo y ese cariño, fue absolutamente increíble”.

El considerado mejor karateca de la historia por la Federación Mundial de Karate ha afirmado que antes de competir “siempre” se acuerda “de las cosas bonitas” que le “han ido pasando”, de los apoyos que recibe, “y tener la fuerza de todos esos militares fue brutal”.

Quintero ha señalado que el “detallito” que tuvo con los militares al dedicarles el Oro del Open de Dubai se superó con creces con el vídeo de apoyo realizado por el Mando de Operaciones. “Espero que, de ahora en adelante, siga esta vinculación entre Ejército y Deporte, porque es muy bonita, ya que tenemos un objetivo en común: defender la bandera de España, cada uno en su sector, pero, al fin y al cabo, que la bandera de España esté arriba”.

A modo de colofón, Damián Quintero ha regalado al jefe del MOPS una de sus camisetas de España con la dedicatoria: “Una parte de mi medalla es vuestra. Con cariño: Damián Quintero”. El teniente general, por su parte, le ha regalado una metopa (como se conoce en el argot militar) con el escudo del Mando de Operaciones y la dedicatoria: “A Damián Hugo Quintero Capdevila, karateca español más laureado de la historia. Con el cariño y admiración del personal del Mando de Operaciones”.

En el acto también ha estado presente el general Francisco Braco, segundo jefe del MOPS, personal de este órgano militar, y representantes del Estado Mayor de la Defensa, órgano superior del que depende el Mando de Operaciones.