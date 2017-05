Zidane: "Tengo el ADN del Real Madrid... Estoy muy feliz y mola jugar finales"

Quedan cuatro días para la final de Champions y en el Madrid ya está el ambiente 'caliente' para el partido más importante del año. Con una sala de prensa a reventar, que Zidane puso como ejemplo de mayor presión y de la grandiosidad del partido, el técnico francés compareció ante infinitos medios de comunicación en el Media Day del Real Madrid de cara a la final del sábado.

Y, como era de esperar, Zidane no quiso 'mojarse' en su once y mucho menos en la única duda que puede tener a estas horas, la titularidad de Bale o Isco. "Gareth está recuperado, estamos contentos de verle con nosotros", explicó Zidane, que aseguró que "todos preparamos el partido" y decidir por uno u otro "es una decisión difícil". "Los dos son muy buenos y es normal el debate, no me condiciona que se hable de ellos", añadió.

Al ser preguntado por la circunstancia de que la final es en Cardiff, de donde es Bale, Zidane explicó que "tiene una ilusión tremenda, juega en su casa, pero la motivación la tienen todos los jugadores. Bale no me tiene que decir nada".

"Lo más importante es dar el 100%, con mucha profesionalidad, al margen de ganar o perder la final. Es el último partido de la temporada y por tanto es el más importante, pero nosotros lo preparamos igual que cualquier otro", comentó un Zidane tranquilo que en ningún momento quiso desvelar ningún detalle sobre la final.

"No creo que la Juventus y nosotros seamos muy diferentes. Somos los dos mejores equipos y cuando llegas a una final es merecido", dijo Zidane, que detalló que no cambiará su estilo por lo que haga Allegri. "No va a cambiar si juegan con dos o tres centrales y Alves más arriba. Saben jugar de dos maneras. Lo que más me interesa es cómo podemos hacerles daño".

El francés hizo un repaso de los peligros del conjunto italiano y aseguró que "Dybala es el peligro número uno", aunque no quiso olvidarse de Higuaín, Alves o la tan férrea defensa integrada por la BBC: Barzagli, Bonucci y Chiellini.

Zidane tampoco quiso desvelar su futuro, aunque dejó claro que "el Madrid es mi casa, tengo un contrato por un año más y quiero estar en este club, aunque depende de lo que haces en el campo. Creo que el club está contento con lo que estamos haciendo. El futuro solo es el sábado y nada mas. Estoy muy feliz y mola jugar finales".

"Tengo el ADN del Real Madrid, eso seguro. Esta es mi casa. Toda la gente cuando llegué siempre ha sido muy cariñosa conmigo. Los valores del Madrid los he defendido. La entrega, hacer todo lo posible para ganar, jugar bien o mal pero luchar y correr hasta el último momento. Pase lo que pase, siempre seré aficionado del Madrid. Es el club de mi vida", aseguró Zidane.

Por último, al técnico francés le recordaron la Séptima Copa de Europa, en la que él estaba en el otro bando, en la Juventus. "Son recuerdos jodidos", dijo entre risas. "Cuando pierdes una final es una pena, un disgusto. Pero es parte del fútbol y acepto lo que me da".