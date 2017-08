Dembélé no va al entrenamiento... y el Dortmund rechaza la oferta del Barça

El fichaje de Dembélé por el Barcelona está cerca. El jugador del Borussia Dortmund no se ha presentado al entrenamiento junto a sus compañeros y ha despertado todo tipo de rumores. El primero, que estaría negociando los últimos detalles de su contrato con la entidad culé; el segundo, que llegaría a la Ciudad Condal por una cifra que rondaría los 130 millones de euros, según Le Parisien, aunque el Dortmund habría rechazado la oferta.

El jugador se encuentra actualmente en paradero desconocido, según ha desvelado el propio club. “Dembélé no estuvo en el entrenamiento de hoy. No sabemos dónde está. Intentamos localizarle, pero no pudimos”, reconoció. Así, el extremo seguiría su estrategia de apartarse poco a poco del equipo. Estuvo distante en la presentación del Dortmund y borró de su perfil el nombre del que, a falta de confirmarse su fichaje por el Barcelona, es todavía su club.

El motivo por el que el jugador ha decidido seguir esta estrategia es sencillo: cuando llegó al Borussia Dortmund -lo hizo por 14 millones de euros-, le prometieron que le dejarían salir si un gran club llamaba a la puerta. Finalmente, no ha sido así. El Dortmund le ha pedido al Barcelona 160 millones de euros. Una barbaridad. Y el jugador ha decidido ponerse en pie ante esa cifra. Cree que lo tienen que dejar salir por menos dinero.

A falta de saber qué ocurrirá con Dembélé, lo que parece claro es que Coutinho podría llegar al Barcelona próximamente. Desde la prensa inglesa apuntan a que podría ser presentado el viernes por el Barcelona. Por lo que, aunque no llegaría para jugar la ida de la Supercopa, sí la podría ver desde el palco del Camp Nou. El Barcelona, finalmente, está cerca de fichar a su nueva estrella.