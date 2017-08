El PSG cierra el acuerdo con el Mónaco: pagará 160 millones para fichar a Mbappé

Mbappé está a punto de fichar por el PSG. Sólo quedan por ultimar los últimos detalles, pero los clubes ya se habrían puesto de acuerdo: el traspaso se habría cerrado, según indican medios franceses, en 160 millones de euros más 20 en variables. El acuerdo es total y sólo falta que los abogados se pongan de acuerdo para que el delantero firme su contrato y se pague la transacción. Por lo tanto, el ariete podría llegar a ser presentado este viernes, tal y como ocurrió con Neymar cuando se concreto su fichaje.

La ofensiva del PSG está siendo total. Sólo en Neymar y Mbappé, el club francés se habría gastado un total de 400 millones de euros. Una barbaridad. Poco han importado en esta ocasión los deseos del jugador. Él quería jugar en el Real Madrid, pero su padre le convenció para que fichara por el equipo de París. Al fin y al cabo, él ya ha vivido allí, conoce la ciudad y podría compartir una delantera de ensueño con Cavani y Neymar. El PSG ya tiene su combinación ganadora, la NCM.

No obstante, este no es el último movimiento del PSG. En el club francés también estarían dispuestos a llevarse a Fabinho, por lo que la ofensiva todavía no ha terminado. Al que han descartado es a Dybala, que llevará el ‘10’ en la Juventus la próxima temporada y ya ha afirmado que no piensa salir.

Mientras, Dembélé se acerca al Barcelona por 130 millones de euros. El jugador no ha entrenado con el Dortmund, y desde la entidad han afirmado que no lo “han podido localizar”. El extremo estaría presionando para que su club aceptara la oferta del conjunto azulgrana, que habría ofrecido 130 millones de euros. El mundo del fútbol, definitivamente, se ha vuelto loco.