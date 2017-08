De Costa a Coutinho: los 10 jugadores que agitarán el cierre del mercado

El mercado ha tenido dos meses para acumular rumores, generar ilusiones y alumbrar realidades. Hay clubes que han movido ficha, otros que han ido cubriendo posiciones y equilibrando entradas y salidas, y algunos más que llegan a estas últimas horas con los deberes por hacer. Pero, sobre todo, hay jugadores que todavía no saben dónde jugarán esta temporada. ¿Seguirán en sus equipos? ¿Tendrán que buscar piso a última hora en otra ciudad? ¿Tendrán que reservar asiento en algún avión? Todo eso está por ver. EL ESPAÑOL se fija en aquellos que podrían cambiar de destino antes del 31 de agosto.

PHILIPPE COUTINHO

El centrocampista quiere jugar en el Barcelona y el club ha mostrado interés en ficharlo. ¿El problema? El Liverpool, que no quiere vender. Ni siquiera está dispuesto a escuchar ofertas. Le da igual que sean 100 o 150 millones. Ha dicho que no va a dejarlo marchar. Pero, claro, el jugador está tratando de que la situación cambie. No se entrena desde que conoció el interés azulgrana –en teoría, por unas molestias– y se ha concentrado estos días con su selección a la espera de que la situación cambie. Es más, Tite, el seleccionador brasileño, ha dicho que jugará, que no tiene ninguna lesión, que sólo sufre estrés. A lo que ha contribuido Neymar, que le habría instado a no fichar por el Barcelona. En cualquiera de los casos, su futuro, a pocas horas de que se cierre el mercado, está en el aire.

ÁNGEL DI MARÍA

El Barcelona también ha mostrado interés en ficharlo. Sabe que es un jugador que ofrece garantías, calidad y experiencia. Sin embargo, no las tiene todas consigo. ¿Por qué? Por una parte, porque el PSG quiere quedárselo. Unai Emery entiende que es uno de los grandes activos de su plantilla. Y, por otra parte, no quiere reforzar al conjunto azulgrana, con el que no mantiene buenas relaciones después de las negociaciones mantenidas por Verratti y por cómo acabó el caso Neymar. Entonces, ¿qué hacer? Eso es lo que tendrán que decidir jugador y club antes del día 31.

JULIAN DRAXLER

El alemán llegó al PSG durante el pasado mercado de invierno por 40 millones de euros. Sin embargo, ya le ha hecho saber al club sus intenciones: se quiere ir. ¿El motivo? Piensa que, con la llegada de Neymar, no tiene sitio. De ahí que quiera marcharse a otra entidad. Y, lo que está claro, es que equipos no le van a faltar. El Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund han preguntado por él, en el Barcelona también están a la espera –por si acaso– y el Liverpool, que lo quiso con anterioridad, no le ha quitado ojo por si Coutinho finalmente saliera. En cualquier caso, el centrocampista teutón es uno de los grandes diamantes del mercado.

Draxler, jugador del PSG. EFE

KYLIAN MBAPPÉ

El PSG ha llegado a un acuerdo con el Mónaco para que el delantero llegue cedido un año y después la compra se haga efectiva el próximo curso a razón de 180 millones de euros. Sin embargo, el club francés todavía no lo ha hecho oficial. Hay jugadores que tienen que salir antes de que Mbappé se haga la foto. Entre ellos, Draxler, Lucas Moura o Pastore. En cuanto éstos decidan su futuro, el delantero viajará a París para hacerse la foto y empezar a entrenar con sus nuevos compañeros. Mientras tanto, su futuro sigue en el aire.

ALEXIS SÁNCHEZ

El Manchester City sigue intentando ficharlo: ha ofrecido al Arsenal 75 millones más dos jugadores de su actual plantilla. Sin embargo, su futuro todavía está por decidirse. Alexis Sánchez no ve con malos ojos cambiar de club, sobre todo, si se trata de los ‘Sky blues’, donde volverá a coincidir con Pep Guardiola. Por ese lado, él no tiene dudas. El problema es Wenger, que no está dispuesto a dejarlo marchar, máxime después de la abultada derrota del pasado fin de semana contra el Liverpool (4-0). Ante esta coyuntura, el chileno le habría pedido a Pizzi ausentarse el miércoles para decidir su futuro antes de jugar con la selección.

GARETH BALE

El Manchester United sigue interesado en hacerse con los servicios del galés y, según la prensa inglesa, habrían llegado a ofrecer 100 millones de euros al Real Madrid. Esto, sumado a los pitos del Bernabéu, el descontento de la afición y su rendimiento en los últimos partidos, podría desembocar en su salida. No obstante, Bale ha demostrado que quiere quedarse en el equipo que dirige Zidane y va a luchar para quedarse. Está por ver, finalmente, si los cantos de sirena de Mourinho consiguen convencerlo para que vista de ‘red devil’.

Gareth Bale, jugador del Real Madrid. Reuters

LUCAS PÉREZ

El ex del Deportivo de la Coruña, que llegó al Arsenal por 20 millones de euros, busca salir de Londres. La temporada pasada jugó 22 partidos y marcó 8 goles. Pero eso le da igual. Wenger no cuenta con él y el delantero quiere volver a España. ¿El problema? El precio y el salario. Los ingleses no están dispuestos a dejarlo marchar por menos dinero del que lo compraron. Y, por otra parte, los clubes españoles no están dispuestos a pagarle la nómina que sí tiene en Inglaterra. Su salida dependerá de si todos reducen sus exigencias o si, finalmente, llega cedido a otro club.

RENATO SÁNCHEZ

El centrocampista, que llegó al Bayern por 35 millones de euros, tiene un pie y medio fuera del conjunto bávaro. Carlo Ancelotti no cuenta con él y el portugués busca una salida. Eso sí, se irá cedido. Los alemanes no quieren deshacerse de él hasta no estar seguros de que es la mejor opción. Y, para ello, han decidido que lo mejor es que se vaya a préstamo. Entre los mejor situados, el Liverpool, que ha mostrado interés, aunque también han preguntado por él clubes como el Chelsea o el Arsenal, según desvela la prensa inglesa.

DIEGO COSTA

El delantero sigue en Brasil esperando noticias sobre su futuro. A estas alturas, ha hecho de todo para cambiar de club. Dijo que quería salir del Chelsea y fichar por el Atlético de Madrid. ¿El problema? Los clubes, que no han conseguido llegar a un acuerdo. No obstante, todo indica a que lo harán antes de que se cierre el mercado. De hecho, el propio Abramovich le habría dicho que si vuelve a entrenar, lo deja marchar.

OXLADE-CHAMBERLEIN

Wenger podría perder en las últimas horas de mercado a dos jugadores esenciales para su proyecto. El primero es Alexis, del que ya se ha hablado, y el segundo es Oxlade-Chamberlein, que parece estar muy cerca del Chelsea. El conjunto blue se ha interesado por él y el jugador estaría dispuesto a pasar a formar parte del equipo de Antonio Conte. Su fichaje se podría hacer oficial en las próximas horas. El montante de la operación, eso sí, todavía está por concretarse.