Iniesta explica cómo marcó su gol en el Mundial a los niños que no lo vieron

Fue el gol más importante de la historia de España, el gran momento del fútbol patrio, el tanto que unió a todos al unisono, que hizo saltar a un país, gritar, soñar, llorar… Sin embargo, hay personas que no lo vivieron. Niños menores de 7 años que no habían llegado al mundo para saltar. Ellos están ‘condenados’, al menos hasta este verano, a no vivir un momento similar. Pero, claro, sí tienen quien les enseñe cómo ocurrió. Así lo ha querido la selección, que ha facilitado que Iniesta haga de profesor durante unos minutos a eso niños menores de 7 años.

📺 Los niños menores de 7 años no vivieron el gol que nos hizo CAMPEONES... 🤔 ¡@andresiniesta8 se convierte en profe por un día! 💪🏻🇪🇸 pic.twitter.com/EeEV2V91NW — Selección Española (@SeFutbol) 28 de agosto de 2017

El manchego ha tratado de enseñarles cómo fue. Ha intentado que realicen su gesto técnico, que le peguen fuerte, con el alma, como hizo él. Lo ha hecho en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, donde la selección se concentrará para jugar un crucial partido contra Italia el próximo sábado: una victoria le daría el pase, casi seguro, al Mundial a la Roja. De lo contrario, el equipo de Lopetegui se vería condenado, posiblemente, a jugar la repesca.

Iniesta estará también en esa concentración. Lopetegui, a pesar de todo (el mal momento que pasa, su crisis de juego…), decidió contar con él. Lo ha convocado para el gran partido. Y el manchego lo hará tras brillar el pasado fin de semana. Después de recuperarse de unas molestias sufridas tras la ida de la Supercopa de España, hizo un buen partido contra el Alavés y ahora probará a hacer lo propio con la Roja. Al fin y al cabo, esta temporada hay Mundial y él no se lo quiere perder.