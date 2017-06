Fernando Llorente sufre un accidente de moto durante sus vacaciones

Fernando Llorente ha sufrido un accidente durante sus vacaciones en Italia. El delantero del Swansea iba en moto cuando tuvo el incidente. Se rompió el brazo y tuvo que ser atendido en el hospital. Finalmente, todo ha quedado en un susto, pero el español estará de baja durante las próximas seis semanas, por lo que no se podrá incorporar a la pretemporada con su equipo. Eso en el caso de que vuelva a jugar con el equipo gales. Su nombre ha sonado con intensidad para otros equipos y podría ser traspasado en las próximas semanas.

El delantero, ex del Athletic Club de Bilbao y de la Juventus, ha cuajado una buena temporada en la Premier League. Esta temporada ha jugado 35 partidos, ha marcado 15 goles con el Swansea y ha dado una asistencia. Y todo indica a que en el club quieren que se quede. No obstante, si llegara una buena oferta, ni él ni el club se negarían a salir. Al fin y al cabo, a sus 32 años, todavía le queda mucho fútbol y, si tuviera una buena oportunidad, no la dejaría escapar.