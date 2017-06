La Fiscalía acusa a Mourinho de haber defraudado a Hacienda 3,3 millones

La Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción Decano de Pozuelo de Alarcón contra el exentrenador de fútbol del Real Madrid José Mario Mourinho Dos Santos por dos delitos contra la Hacienda Pública en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) cometidos durante los ejercicios 2011 y 2012. En total la cantidad defraudada asciende a 3.304.670 euros (1.611.537 euros en 2011 y 1.693.133 euros en 2012.

La dinámica para la supuesta comisión del fraude tributario -cesión de derechos de imagen a sociedades en paraísos fiscales no declarando los ingresos por ese concepto- sería la misma que se atribuye a Cristiano Ronaldo, también denunciado por la Fiscalía.

La denuncia se basa en datos remitidos a la Fiscalía por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, según la cual antes del 17 de septiembre de 2004 el denunciado suscribió un contrato por el que cedía sus derechos de imagen a la sociedad con sede en las Islas Vírgenes Británicas Koper Services S.A.

Según ha informado la Fiscalía, el 17 de septiembre de 2004 el entrenador rubricó un nuevo contrato de cesión de sus derechos de imagen entre Koper Services S.A. y la irlandesa Multisports & Image Management Limited y cuatro años más tarde (el 22 de diciembre de 2008) la sociedad irlandesa suscribió con Polaris Sports Limited, que tenía el mismo domicilio social, un contrato de representación para que buscara y negociara contratos comerciales. “Todas estas estructuras societarias", sostiene la Fiscalía, "fueron utilizadas por el denunciado con el objeto de hacer físicamente opacos los beneficios procedentes de sus derechos de imagen”.

Tras abandonar su cargo de entrenador en el Chelsea (Inglaterra), Mourinho firmó el 31 de marzo de 2010 un contrato de trabajo con Real Madrid y trasladó su residencia a Madrid, motivo por el cual adquirió la condición de residente fiscal en España. Sin embargo, “con ánimo de obtener un beneficio ilícito”, presentó en plazo sus declaraciones de los ejercicios 2011 y 2012 sin declarar sus ingresos procedentes de la cesión de sus derechos de imagen.

Investigación tributaria previa

El 23 de julio de 2014 la AEAT comunicó a Mourinho que se le iba a investigar sus declaraciones de IRPF de los ejercicios 2010 y 2012 y de No Residentes de 2013 y aportó los certificados emitidos por Global Directors Limited de los que se desprendía que Operating Nominees Limited ostentaba el 100% de Kooper Services S.A.

Fue entonces cuando la AEAT realizó la correspondiente liquidación en el que se admitieron los gastos repercutidos por Kooper al denunciado resultando que los ingresos percibidos y no declarados por los derechos de imagen eran de 3.249.521 euros en 2011 y 2.805.903 euros en 2012. De ahí que el denunciado firmara el 3 de julio de 2015 acta de conformidad, reconociendo la falta de declaración de los derechos de imagen, accediendo al abono de una sanción de 1.146.307,83 euros.

No obstante, tras el acta de conformidad, la AEAT tuvo conocimiento de que Kooper Services S.A. “fue creada por el denunciante con el objeto de ocultar sus derechos de imagen” y de que es titular del 100% de dicha sociedad a través de Kaitaia Trust, con sede en Nueva Zelanda, de la que también es fundador Mourinho y es beneficiario junto a su esposa e hijos. “Dado que no existe diferencia entre el denunciado y la sociedad Kooper, el denunciado presentó en el expediente documentación relativa a gastos de la sociedad que no se corresponden con la realidad”, concluye la Fiscalía.

En consecuencia, las cantidades que debieran haberse integrado en la Base Imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del denunciado son de 3.778.074,35 € y 3.262.298,76, ocasionando de este modo un perjuicio para la Hacienda Pública de 1.611.537,61 € en 2011 y de 1.693.133,05 € en 2012.