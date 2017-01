Competición abre dos expedientes a Piqué por sus críticas a los árbitros

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha decidido abrir dos expedientes contra Gerard Piqué por sus declaraciones contra las actuaciones arbitrales en los partidos del Barcelona ante el Athletic Club de Bilbao y el Villarreal.

Ambos expedientes son piezas separadas, uno por cada partido, abiertos por dos instituciones diferentes. El primero, correspondiente al partido de Copa, lo abre Francisco Rubio, juez único de Competición para este torneo, y el segundo, referido al partido ante el Villarreal, lo dictamina el propio Comité de Competición.

El primero de los expedientes se abre por las críticas arbitrales de Piqué al colectivo arbitral en San Mamés, donde dijo que "ya sabemos como funciona esto", haciendo una comparación con el Real Madrid - Sevilla jugado el día anterior, además de señalar que querían "jugar al fútbol, no a la ruleta". Tres días después, y tras el partido ante el Villarreal, Piqué no rectificó y también aseguró que en ese partido les estaban perjudicando. "Me ratifico totalmente y cada semana los hechos me dan más la razón", dijo en el Estadio de la Cerámica.

Otros casos similares a este acabaron con sanciones económicas que rondaban los 1.500 euros, sin tener ningún efecto en el aspecto deportivo. Piqué ya se vio inmerso en un expediente similar hace años cuando acusó al colegiado Velasco Carballo de arbitrar contra el Barcelona de forma predeterminada. Se espera que el proceso, como viene siendo habitual, dure un mes aproximadamente.

Estos expedientes a Piqué se conocen el mismo día en el que Óscar Grau, director ejecutivo del FC Barcelona, pidiera a la plantilla que no criticaran más a los árbitros, considerando que esa actitud perjudicaba al equipo. "Hemos hablado con los capitanes y con Piqué y les hemos explicado la voluntad del club, que es la de no hablar de los árbitros", comentó Grau.