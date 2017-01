El Barça menosprecia a la FIFA: Messi, Iniesta, Piqué y Suárez no irán a la entrega de 'The Best'

Leo Messi, Gerard Piqué, Andrés Iniesta y Luis Suárez no estarán esta tarde en la gala de entrega de los premios 'The Best' -entre los que se elige al mejor técnico y al mejor jugador de 2016- que entrega este lunes la FIFA.

La decisión, que según la Cope ha partido de los jugadores, ha sido refrendada por el club, el cual afirma haber determinado "que los jugadores reconocidos en la Gala The Best FIFA Awards, que se celebra esta tarde en Zúrich, no se desplacen".

El objetivo es preparar el partido de vuelta de octavos de Copa del Rey ante el Athletic Club que se disputará el próximo miércoles, según apunta el FC Barcelona en un comunicado oficial.

"Con el objetivo de priorizar la preparación del partido del miércoles contra el Athletic Club, el FC Barcelona ha decidido que los jugadores reconocidos en la Gala The Best FIFA Awards, que se celebra esta tarde en Zúrich, no se desplacen", comienza el comunicado.

"La expedición del Club, pues, la encabezan el presidente Josep Maria Bartomeu, el vicepresidente deportivo Jordi Mestre, el directivo Silvio Elías y el CEO Òscar Grau. También viajan Albert Soler, director de Deportes profesionales, Robert Fernández, secretario técnico del primer equipo, y Raúl Sanllehí, director de Fútbol", especifican desde el club catalán.

"El FC Barcelona agradece a la FIFA, que preside Gianni Infantino, y a toda su estructura ejecutiva las facilidades que ha recibido de parte de este organismo para poder participar en la Gala de hoy. El Club expresa su reconocimiento y apoyo a los premios The Best FIFA Awards", concluye.

Un plantón que recuerda a los de la era Mourinho

Sea como fuere, lo cierto es que el plantón a la FIFA recuerda mucho a los que Jose Mourinho dedicaba a los organizadores del Balón de Oro en su etapa en el banquillo blanco, un gesto que algunos medios atribuían a que era sabedor de que no iba a ganar el galardón.

Algo parecido a lo que ocurrió con Cristiano -probable ganador esta tarde- en 2012, cuando no acudió a la gala en la que fue galardonado Leo Messi como el mejor jugador del mundo en 2011.