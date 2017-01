Mikel Landa, azote del machismo en el ciclismo: "Las azafatas sobran, no son objetos"

A principios de diciembre, la noticia pasaba con más pena que gloria por los medios españoles: en el Tour Down Under, que inicia en Australia la nueva temporada ciclista, no habrá azafatas en los podios para entregar los premios tras cada carrera. Y, precisamente esta semana, un referente español como Mikel Landa ha decidido aplaudir públicamente la decisión.

"Esa es la línea que hacia la que debemos ir", afirmaba esta semana Landa en 'El Correo'. Y es que, para el español, las azafatas en los podios "sobran, tratarlas como objetos, infravalorarlas".

No obstante, el corredor de Murguia reconoce que "aquí es una costumbre arraigada y nadie se atreve a dar el paso, pero hay que admitir que poner ahí arriba a mujeres elegidas por que son guapas y tienen buen cuerpo no es la mejor imagen que se puede dar de ellas".

El Tour Down Under arranca el próximo 14 de enero y será la primera carrera de 2017 que no contará con azafatas en los podios. Se trata de una iniciativa por la igualdad impulsada por las autoridades del país, cuyo fin es retirar el apoyo a aquellos organizadores de eventos deportivos que sigan utilizando a azafatas para dar los premios correspondientes.

La idea, que además pretende mejorar la imagen social de la mujer, ya fue un éxito en la prueba piloto: el Clipsal 500 del año pasado, un evento automovilístico en el que tradicionalmente se usaban azafatas.

Algunas carreras, como La Course, la Gante-Wevelgem femenina o el Tour de Noruega femenino, cuentan con hombres en esas entregas de premios. "El Gobierno está pagando por las chicas en estos eventos, al mismo tiempo que estamos poniendo dinero en las áreas de salud mental para ayudar a las mujeres jóvenes que tienen problemas de imagen corporal", afirmaba en diciembre el ministro de Deportes del país, León Bignell.