Piqué, desquiciado por los árbitros, ataca a Tebas: "Tú lo has visto, tú lo has visto"

Piqué ha vuelto a protagonizar un incidente fuera de los 90 minutos. Y esta vez lo hizo en el propio estadio, justo al acabar el partido ante el Villarreal, en el que el Barcelona volvió a pinchar, quedándose a cinco puntos del Madrid en Liga. Cuando abandonaba el campo, Piqué miró al palco. Allí, entre directivos de los dos equipos, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, o el alcalde de la ciudad, estaba Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Había ido a los actos de presentación del nuevo nombre del campo, ahora llamado 'Estadio de la Cerámica'. Piqué se dirigió a él y le señaló con el dedo y le gritó "tú lo has visto, tú lo has visto". Le llamó y le soltó el comentario, que lógicamente iba por la actuación arbitral, considerando el internacional español que le habían perjudicado.

Piqué se fue así del campo y señaló al palco con estos gestos. ¿Hacia quién iban dirigidos? #ElDíaDelFútbolpic.twitter.com/MNe9c5CXx9 — La casa del fútbol (@casadelfutbol) 8 de enero de 2017

Esta es la segunda polémica consecutiva de Piqué, que ya en Bilbao aseguró que los árbitros le habían perjudicado en el partido de Copa, insinuando que había una campaña en contra del Barcelona y en favor del Real Madrid. "Ya sabemos cómo funciona esto. Queremos jugar al fútbol y no a la ruleta, que es lo que provocan estos arbitrajes. Ya vimos el Madrid - Sevilla el otro día", dijo el central catalán, que también arremetió contra el programa 'Estudio Estadio' de TVE por unas preguntas que hizo en Twitter.

"Tenemos que ser infinitamente mejor que el rival para ganar", señaló tras el partido Piqué. "Sigo pensando lo mismo que dije el otro día, los árbitros nos perjudican. Cada vez me dan más la razón", añadió el catalán, que aseguró que había habido dos manos claras de Bruno en el partido ante el Villarreal. Además, no solo no desmintió que sus palabras no fueran hacía Tebas, sino que afirmó que la persona a la que iba dirigida el gesto "ya sabe quien es", sin querer dar el nombre. Preguntado por la posible sanción que podría recibir por sus palabras en San Mamés, emplazó a que las analizaran en tono irónico: "Que pierdan el tiempo con ello", comentó.