Así se quiere acabar con la "sangría" de ciclistas muertos en la carretera

Los accidentes de tráfico con bicicletas (aunque no las muertes) se han duplicado en los últimos siete años por diversos factores, entre los que destacan el aumento de la movilidad y la falta de estrategias institucionales, según concluye un análisis de la Dirección General de Tráfico (DGT). Su director, Gregorio Morán, anunció medidas este miércoles contra los reincidentes que se ponen al volante bajo los efectos del consumo del alcohol y drogas, con el objetivo de frenar la "sangría" de ciclistas arrollados por este tipo de conductores durante los fines de semana.

La DGT había publicado con alegría contenida que hubo menos ciclistas fallecidos en 2016 (33) que en 2015 (43). Sin embargo, los dos ciclistas fallecidos en Oliva la semana pasada aumentan la cifra de atropellos mortales en las carreteras españolas respecto a la misma fecha del año pasado: 18 muertos frente a 15.

Posibles medidas

Gregorio Morán no especificó las posibles medidas en busca de una menor siniestralidad vial de los ciclistas. Pero se ha constituido ya un grupo de expertos de distintos ámbitos que elaborará un plan estatal en beneficio de los amantes de la bicicleta. Estos son los principales ejes del debate:

Medidas preventivas: entre ellas destaca el dispositivo 'alcolock', que permite el bloqueo de un automóvil o si la persona al volante conduce bajo los efectos del alcohol y/o las drogas.

Infraestructuras: diversas voces piden una limitación de velocidad fuera de las autopistas: a 80 km/h en las carreteras nacionales y autonómicas radiales y a 40 km/h en carreteras locales, municipales y caminos rurales. Semejante decisión política habría de ir acompañado de un aumento muy significativo de radares en todo el territorio nacional. Otra petición de colectivos ciclistas es la ampliación de los arcenes en rutas de menor envergadura.

Reforma penal: se trata probablemente de la solicitud más habitual entre asociaciones de deportistas de dos ruedas. La última modificación reforma del Código Penal, en 2015, eliminó las imprudencias leves, canalizando por vía civil todas las indemnizaciones a aseguradoras. El cambio normativo fue ampliamente criticado por asociaciones de automovilistas y ciclistas, dado que la inhibición de los jueces en accidentes de tráfico perjudicaría la lucha contra este extendido mal y afectaría a la concienciación social. La reinclusión de accidentes viarios en el Código Penal es objeto de debate en el seno de la DGT y el Ministerio del Interior.

Campañas de educación: aunque es probablemente el campo en el que la DGT más ha destacado en los últimos lustros, la labor de educación y sensibilización sigue siendo de máxima prioridad para este organismo. El desconocimiento de determinadas normas (como precisamente los castigos por la conducción con alcohol o drogas) es amplio en la población española, como demuestran sondeos permanentemente y como refleja el hecho de que un alto porcentaje de accidentes con consecuencia de muerte se produzcan tras el consumo de estupefacientes.

"Insoportable"

"Es insoportable el número de ciclistas que cada fin de semana fallece. No estamos dispuestos a que la gente que sale con su bici no pueda regresar vivo a su casa", afirmó Serrano en sede parlamentaria. Sólo detalló una medida ya en vigor: la señalización de 49 rutas ciclistas seguras (con una inversión de 200.000 euros), que se suman a 56 rutas ya indicadas con anterioridad. Morán reconoció que "no van a evitar" la muerte de ciclistas, pero prometió adoptar "las medidas necesarias" para intentar frenarlas. La incomprensión entre ciclistas y conductores dura ya demasiado.