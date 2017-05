Atropellado Chris Froome por un coche que se dio a la fuga

Solo dos semanas después de la muerte de Michele Scarponi tras haber sido atropellado por un coche en Italia, Chris Froome ha sufrido un atropello "voluntario", sin consecuencias graves, mientras entrenaba cerca de Mónaco, en la localidad francesa de Beausoleil.

Así lo denunció el ciclista británico, vigente campeón del Tour de Francia, en su Twitter. "He sido golpeado voluntariamente por un conductor impaciente que me persiguió en el asfalto", escribió Froome en su red social. "Afortunadamente estoy bien. La bici está destrozada", añadió.

Just got rammed on purpose by an impatient driver who followed me onto the pavement! Thankfully I'm okay 🙏 Bike totaled. Driver kept going! pic.twitter.com/o7FT4iXsAo