Amaral: "Hacer una canción sobre la heroína no es invitar a todo el mundo a chutarse"

Eva Amaral toma té de frutos rojos sentada en un sillón de la librería Ocho y Medio. Esa joven flaca, templada y dulce tiene la misma estructura ósea que la mujer-garganta que se arremolina y va a explotar en bola de fuego sobre los escenarios. Con su potencia majestuosa. Con su lenguaje emancipador. Con sus letras lóbregas que son un cable a tierra y, poco después, un despegue, un batir de alas. Ha cantado mil veces al amor y a la libertad, pero también a las injusticias y los días huecos, con poesía abstracta y doliente.

Ahora publica, junto a Juan Aguirre, Nocturnal Solar Sessions, un disco que recoge nuevas visiones de las canciones que integraban Nocturnal. A la vez, el disco -original, el de las primeras versiones- se edita en todo el mundo el próximo 27 de enero, y se abre la veda de una gira europea que les llevará a Londres, Bristol, Nottingham, Berlín o Amsterdam. Eva habla con EL ESPAÑOL de sus últimas letras -y de su lectura política-, de las ventajas de la autoedición, de la libertad de expresión, la memoria histórica y los temas frágiles que tiene por abordar el arte.

¿Qué diferencia hay entre Nocturnal y Nocturnal Solar? ¿Desde qué nuevo prisma están grabadas las canciones?

Empezamos a juguetear con las canciones durante la gira de Nocturnal, del disco, y la idea era plasmar las canciones lo más parecidas a como estaban en el disco, pero durante los ensayos y las pruebas de sonido surgieron versiones alternativas, muchas veces hechas como un jugueteo, con Tomás, el teclista, o con Juan, con la guitarra acústica, o con Richi y Toni, el bajista y el batería. Era una forma de descargar tensión, la tensión de la concentración que teníamos en esos ensayos. En los tiempos muertos estábamos ahí de jugueteo. Surgían cosas interesantes y aproximaciones en algunos casos más minimalistas, en otros casos salía la parte más folkie de nuestro sonido. En general era todo más orgánico y un sonido con menos responsabilidad, digamos, más distendido.

¿Cuál le gusta más?

Pues hay canciones que curiosamente me parece... bueno, es un año después de grabar Nocturnal, y es un ejercicio de resumir las canciones y de buscar la parte más esquemática en algunos casos. Y creo que hay canciones que son interesantes desde ese punto de vista. Realmente hemos decidido grabarlo por eso, porque era otra forma de aproximarse que podía interesar a la gente que ya escuchó el original, la primera versión.

¿Qué ventajas tiene autoeditarse desde un sello propio? ¿Cree que son más libres artísticamente cada vez?

Pues artísticamente somos igual de libres que lo éramos cuando formábamos parte de una multinacional. En principio fichamos por Virgin, después fue absorbida por EMI... y yo creo que lo que ganamos es que, de alguna manera, somos libres de cometer nuestros propios errores. Y también es verdad que no tienes a nadie a quien echarle la culpa. Asumes tú todos los riesgos. Y las medallitas. Aunque realmente formas un equipo, esa es otra de las cosas que cambian, eliges tú el equipo con el que trabajas. Estamos muy contentos y orgullosos de nuestro equipo.

Pero realmente a nivel de libertad creativa no hemos notado ningún cambio. Nosotros estando en Virgin o EMI hacíamos el disco y lo entregábmos cuando lo habíamos terminado, pero ha cambiado la forma de hacer llegar la música a la gente. Ahora es más directa, aunque también creo que es el signo de los tiempos porque con las redes sociales y el streaming y un montón de cosas tienes acceso más directo a la gente a la que le puede interesar tu música.

El otro día entrevisté a Ismael Serrano y decía que, más allá de la figura del cantautor hay grupos que salen en las radiofórmulas y que "están haciendo canciones que tienen que ver con la realidad, como Amaral o Vetusta Morla" y que aunque no haya partidismo en vuestra música, sí hay ideología. ¿Qué le parece esto? ¿Está de acuerdo en que con su trabajo está acompañando un momento social o político?

Bueno, la verdad es que nuestra intención no era tanto acompañar como sentirnos acompañados. Cuando escribes una canción, ahí echas todo lo que llevas dentro: lo que te gustaría que fuese el mundo y lo que no te gustaría... y lo que tú ves que te rodea, ¿no? Lo echas ahí porque cuando sientes algo necesitas comunicarte con los demás, y comunicarlo a través de la música, para ver si hay alguien que se siente como tú, que se siente identificado. Aunque sea sólo una persona, aunque sólo hayas comunicado a una persona, te sientes reconfortado de alguna manera. Y sí que, ciertamente, hablamos de lo que nos rodea, así que a veces es bonito y a veces no es tan bonito.

Además este disco es oscuro, aunque vaya hacia la luz, tiene una carga dramática importante.

Es que a veces hay cosas que te rodean que no son las más alegres (ríe), pero bueno, la vida. De alguna manera sí que es una búsqueda de la esperanza, sobre todo en lo que tienes alrededor, en las personas que tienes más cerca.

¿Por qué hemos nacido En el tiempo equivocado?

Es una manera de decir que formas parte de una generación que ha vivido la parte de la incertidumbre. Es un momento histórico de muchísima incertidumbre, de muchos cambios y cambios muy rápidos, además. Yo creo que la tecnología en la comunicación nos ha traído cosas increíbles pero también ha traído una evolución más rápida de esta sociedad de lo que creo que estamos preparados para vivir. Es un momento convulso, pero creo que debemos mirar con optimismo ese futuro.

¿Cuándo se asentará?

No tengo ni idea. Sólo soy una pobre cantante (ríe). Es demasiado grande como para saberlo.

Decía en La ciudad maldita "se plantaron flores allí donde ocurrió, pero en esos jardines no crecerá la hierba hasta que se haga justicia y tú descanses en paz". ¿Por qué España no termina de saldar sus cuentas con la Memoria Histórica?

Pues la verdad es que es tremendo, ¿no? Porque estamos hablando de gente que está enterrada en cunetas y en fosas comunes que de repente se descubren. Y me parece curioso... la gente, los familiares necesitan ese reconfortar para poder seguir adelante. Si no se queda clavado. Para cerrar una herida, primero hay que desinfectar. Eso es lo que está sucediendo.

Esta canción surge de una vivencia personal, ¿no?

Sí. Es la historia de mi tía Lolín y su padre. Su padre fue fusilado en los primeros años de la sinrazón, de la guerra civil. Fue una historia muy dramática que marcó mucho a mi tía y a su hermano. Salieron de su pueblo por este hecho, fueron a vivir a Barcelona... pero al tiempo mi tía volvió a su pueblo a vivir de nuevo, porque ella amaba su pueblo y no asociaba los hechos terribles que sucedieron con la sensación que tenía de que era su ciudad y su mundo. Ella siempre vivió con su pueblo en el corazón, y me parecía muy bonito, porque yo no sabía la historia de mi tía cuando yo era pequeña. Sólo veía que era una de las personas más alegres de la familia, más maravillosa, con una luz increíble... y cuando descubrí lo que le había sucedido, aún me impresionó más y me pareció más ejemplar. Es maravilloso cómo salió adelante y cómo supo perdonar y cómo volvió de nuevo a su lugar... para mí es un ejemplo a seguir. De fuerza de voluntad y de ganas de vivir.

Es curioso que la Memoria Histórica no se salde y a la vez la Fiscalía pida dos años de cárcel para una estudiante de Historia por hacer chistes de Carrero Blanco. ¿Cómo interpreta esta asimetría?

Pues bueno, pf... eso ya es un problema de libertad de expresión y de dónde están los límites. No sé. Creo que quizá Ratonera si la escribiésemos hoy día, después de la Ley Mordaza, no tendría el mismo efecto que el que tuvo en su día.

¿Y volverían a escribirla?

Probablamente sí.

¿Es más fuerte la letra de la canción o el vídeo?

Yo creo que es más dura la letra. El vídeo es maravilloso. A mí, personalmente, me encanta. A lo mejor es que yo creo que ese límite del humor no lo sobrepasa en ningún momento. Merece la pena el vídeo sólo por esos momentos, esas capturas de pantalla que nos mandaba Alberto diciéndonos "mira los dos siguientes segundos, lo que voy a meter"...

¿Son tiempos de autocensura?

No creo que haya autocensura, sinceramente. La censura viene desde fuera. Y eso que cuantas más trabas ponen... con los chistes [de Carrero Blanco]... yo no paro de ver burradas. La gente aún se ha retroalimentado más y se ha reafirmado más en el hecho de hacer chistes sobre lo que pasó con Carrero Blanco. Ha tenido el efecto totalmente contrario al que buscaban las personas que lo condenaban.

Parecía ejemplarizante, pero...

Todo lo contrario. No ha hecho más que echar más leña al fuego.

Hábleme de Noche de cuchillos. ¿Está inspirada en la Noche de los cuchillos largos?

Sí, es cierto que está cogida esa imagen, pero realmente habla de ser uno mismo y de no dejarse manipular o llevar por intereses de terceros. De mantener tu personalidad.

¿Cuál es su grupo nacional favorito?

Me cuesta un poco elegir (ríe). Si tuviera que elegir ahora mismo, te diría que León Benavente es uno de mis grupos favoritos. Me encanta y además disfruto mucho de ellos en directo. Abraham Boba es una fiera, el tío. Es arrasador.

¿Amaral tiene patria?

Ya lo decimos en muchas canciones (ríe). Hombre, somos de Zaragoza, eso sin duda, y además estamos muy orgullosos de, allá donde vamos, decir que somos dos chicos de Zaragoza.

¿Qué tema social le apetecería tocar en una canción?

Sí que me ha impactado lo que ha pasado en estos días con la subida de la luz, justo en el momento en el que todos éramos conscientes de que se iba a consumir más porque estábamos en plena ola de frío polar. Es una cosa para recapacitar acerca del poder que tienen las corporaciones sobre decisiones que afectan a toda la sociedad y a gente más desfavorecida, a gente que no iba a poder poner más horas el calefactor en su casa porque no podía pagarlo.

Hoy he visto en el Facebook de Loquillo un cartel en el que se volvía a reavivar la polémica de su canción La mataré. Quiero saber su opinión acerca de la ficción -o no- que puede ser una canción. ¿Hay temas que hay que tocar con cuidado?

Creo que sí tiene que haber libertad de expresión. Hay colectivos que quizá deberían estar protegidos de ataques, pero una canción no tiene por qué ser un ataque, expresamente. Cuando cuentas una historia, no tiene por qué ser una realidad agradable, pero no quiere decir que estés empujando a que sea siempre así. Hacer una canción sobre la heroína no quiere decir que estés invitando a todo el mundo a chutarse. El mundo del arte trata de reflejar la realidad. La literatura está llena de historias terroríficas y no significa que lo que hacen sus protagonistas, que muchas veces son villanos, sea una actitud a reivindicar. Es ficción y te hace ponerte en un plano distinto al que estás. Los puntos de vista distintos siempre son positivos.

¿Le daría miedo tocar algún tema frágil en una canción?

Creo que nunca nos hemos posicionado políticamente a favor de ningún partido en concreto. Entonces seríamos afiliados a un partido, si tuviésemos ese nivel de compromiso. Tenemos nuestras ideas, como decía Ismael. Causas que apoyamos porque nos parecen justas, pero es algo con lo que no queremos comprometernos porque no sería coherente.