El director de Contenidos de TVE enchufa a su novia en dos series de la cadena pública

Nuevo escándalo en TVE con un familiar de un directivo como objeto de la polémica. Si hace unas semanas se conocía que la directora de Entretenimiento de la cadena pública, Toñi Prieto, había cambiado las bases de la selección del representante de Eurovisión favoreciendo al candidato para el que trabaja su hija; la aparición de la pareja de otro directivo en dos series de la cadena ha levantado suspicacias.

En concreto se trata del nuevo director de Contenidos, Canales y Programas de TVE, Toni Sevilla, y cuya pareja, la actriz Susana Béquer, aparecerá como secundaria en dos ficciones de la cadena pública: la comedia iFamily y la serie de sobremesa Servir y proteger.

Béquer tiene un extenso currículum en ficción como secundaria en series como La que se avecina, El príncipe, El caso, Dreamland o Truhanes, donde tuvo su papel más importante interpretando al personaje de Montse durante más de 26 episodios. Sin embargo, en los últimos tiempos, su nombre sólo ha aparecido en ficciones que han tenido a Sevilla como productor ejecutivo.

De hecho, en las últimas semanas hemos podido ver a Béquer interpretando el papel de la periodista Cristina Guerrero en la serie de Telecinco, Sé quién eres, y en la que el directivo de TVE ejerce como productor ejecutivo, ya que cuando se inició la producción de la misma era director de ficción de la cadena de Mediaset.

Allí en Telecinco Béquer también participó en El Príncipe y Dreamland, lo que ya le habría traído consigo problemas a Sevilla, según publicó en su día El Confidencial Digital. Al parecer, el consejero delegado de Mediaset España, Paolo Vasile, exigió la salida inmediata de Béquer de la ficción ya que no le gustó nada su forma de trabajar.

Puestos en contacto con Sevilla, el directivo niega que tenga que ver nada en absoluto con la contratación de Béquer por parte de las productoras que trabajan para TVE. Según el directivo, la madrileña lleva siendo actriz desde hace años y no sería justo que no pudiera trabajar por un hecho así. Asimismo afirma que nunca ha obligado a ninguna productora a contratar a alguien.

Además pone como ejemplo la serie de El Caso, serie de TVE en la que Béquer apareció durante siete episodios y en la que Sevilla aún no era director de Contenidos, Canales y Programas de la cadena pública. Esta ficción está producida por Plano a plano, productora que también está detrás de Servir y proteger, la serie en la que aparecerá Béquer.

Portada de Interviú y musa erótica

Formada en las academias Ivana Chubbuck Studio, de Los Ángeles, y Second City Theatre, de Chicago, además de sus apariciones en ficciones nacionales, en el currículum de Becquer también aparece una participación en Hostel II y en algunas cintas italianas como La donna del lago, Tenera e la carne o Vacance di natale.

Asimismo, según publicaba ABC en 1992, la actriz era tan popular entonces en Italia como las protagonistas hispanoamericanas de los culebrones de sobremesa en España gracias a su intervención en la serie de la RAI, Edera. "¿Por qué Il Messagero, El Corriere della Sera y La Repubblica dedican un mismo día grandes espacios a la española Susana Becquer mientras en nuestro país le cuesta sudor y lágrimas dejar de ser una desconocida?", escribía.

No obstante, en nuestro país sí hubo dos medios que se hicieron eco de la carrera de Bequer en Italia: Interviú y Playboy. Ambas llevaron a la actriz a sus portadas por ser el último descubrimiento del director italiano Tinto Brass. "Madrileña, políglota y exestudiante de Sociología, Susana Béquer es el último descubrimiento del director italiano Tinto Brass, célebre por sus producciones eróticas. Después de haber trabajado como modelo el París y Tokio, Susana quiere convertirse en una estrella de cine", decía Interviú.

Entonces, preguntada por qué había decidido participar en una cinta dirigida por Brass, Béquer confesaba que en un principio le dijo a su gente que no quería hacerla, "no por moralidad, sino porque yo quiero ser actriz de toda la vida y no me gustaría quemarme en un papel demasiado caliente. Al final me convencí porque Brass me dijo que el erotismo en esta película iba a ser más moderado". Finalmente la cinta no llegó a producirse debido a la muerte del productor de la cinta Pino Giovannini.