Eva González, la nueva enchufada TVE: tras 'MasterChef', 'El gran reto musical'

Durante años, Anne Igartiburu se convirtió en el ojito derecho de TVE. Allá donde hubiera una gala o un nuevo concurso que presentar, el nombre de la vasca aparecía en la quiniela. ¡Mira quién baila!, Cántame cómo pasó, + Gente, las galas de Eurovisión, de Inocente, Inocente, del disco del año…

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, Eva González ha ‘arrebatado’ a Igartiburu este honor. La presentadora es actualmente la auténtica reina del entretenimiento en TVE. Hace una semana ponía fin a la cuarta edición de MasterChef Junior y este lunes estrena El Gran Reto Musical, el nuevo concurso de la televisión pública en el que dos grupos de famosos tienen que adivinar canciones. Además, desde hace ya cuatro años, la sevillana presenta las galas especiales de Nochevieja en la cadena pública.

“¡Qué bonito eso!”, afirma la presentadora cuando se le describe que es la mujer del entretenimiento de TVE. “Yo encantada. Que TVE confíe en mí es una maravilla. Me está dando unos grandes momentos en mi carrera. Es una cadena maravillosa para trabajar, donde me siento como en casa. Y que te den un programa para ti, que puedas disfrutarlo, no se puede pedir más”, añade.

Un programa en el que cambia completamente de registro. “No es que deje de ser yo en MasterChef, pero allí estás más seria. Se juegan su futuro. Y aquí a lo mejor sí estoy más desinhibida. Yo no soy periodista ni tengo idea de tele. Yo me pongo delante de una cámara e intento pasarmelo bien y aprender programa a programa. Aquí he intentado pasármelo bien y lo he conseguido”, confiesa.

“Me apetecía. Son muchos años presentado Masterchef. Ojalá dure toda la vida. Pero es cómo cuando estás en la redacción. Es apasionante, pero si te toca una entrevista fuera, mejor”, explica la sevillana, que el próximo marzo cumplirá 14 años como presentadora.

¿Y no te cansas de MasterChef? “No. Cada programa es distinto, cada temporada es distinta. Porque aunque la base del formato es el mismo, el programa te lo dan los concursantes. Y cada año hay personajes tan dispares, cada año es una aventura. Masterchef tiene mucho oxígeno. También sales a grabar en exteriores”, argumenta.

Una fidelidad al programa y la cadena a pesar de recibir ofertas de otras cadenas. “¡Qué compromiso!”, contesta cuando se le pregunta por ello. “Se pasan etapas. Yo espero que mi carrera esté siempre en TVE porque me siento muy comoda. He trabajado mucho en otras cadena: en Telecinco año y medio, en Antena 3, en laSexta tuve dos o tres programas seguidos. Donde únicamente no he trabajado en Cuatro. Es una cadena donde me gustaría trabajar porque es una cadena joven y creo ahí tendría un formato para mí. Pero, ¡sabrá Dios lo que pasa! Hay mucha vida por delante. ¡Ojalá mi carrera sea muy larga!”.

Reencuentro con su cuñado

Producido por Zeppelin, la misma productora que Gran Hermano, en cada programa de El Gran Reto Musical, ocho famosos divididos en dos equipos, competirán con mucho humor, ritmo y música para acumular puntos en sus marcadores. ¿Cómo? Adivinando los intérpretes de los temas de todos los estilos y épocas que sonarán a lo largo de cada entrega.

Los primeros concursantes del programa serán Carlos Baute, Santiago Segura, Antonio Carmona, Anabel Alonso, Ruth Lorenzo, Rossy de Palma, Ana Milán y Francisco Rivera, alguien que podría levantar ciertas suspicacias. ¿Bromearon con que ayudara a su cuñado? “Sabían que no. Yo en eso soy totalmente neutra, como la lejía. Francisco se rió y jugó mucho. Es un tío muy divertido”.

Preguntada por el hecho de que ahora comparta profesión con su cuñado, la sevillana se muestra cauta y sólo explica que “el ser tertuliano no tiene que ver con un presentador. Un presentador no puede emitir su opinión, se tiene que quedar callado aunque tenga su favorito. Pero un tertuliano se dedica a opinar”.

Volviendo al programa, la presentadora confiesa que de concursar, “yo controlo más la música española. No soy de música extranjera. Eso sí, la canción que me vuelve loca es Fiesta, de Raffaella Carra. Me gusta tanto que en la gala me hice una foto como una auténtica fan. Creo que es a la única persona que le he pedido hacerme una foto”.

Eso sí, lo de coger el micro es otro cantar. “Canto como un perro. Horrible. Yo soy muy casera, pero sí que es verdad que me gusta reunirme con mis amigos en casas. Y soy la coge el micro y todo el mundo dice que suelte el micro. Como presente igual que cocino o canto, voy a pasar más hambre. Espero hacer mejor por lo que me pagan”, bromea.

Y eso que desde hace ya nueve años presenta Se llama copla en Canal Sur. “Han decidido pararla porque son nueve años. De audiencia va bien, pero está ahora María del Monte con un programa de sevillanas muy parecido y lo han alargado. Volveremos, pero no han dicho cuando”, explica..

¿Y quién sería mejor concursante? ¿Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo o Jordi Cruz? “Pepe, sin duda. Eso sí, siempre y cuando sea rock. Jordi entre que lo piensa, lo escenifica y le pone citronela… Y Samantha es tan despistada que está escuchando Alejandro Sanz y dice que es Julio Iglesias”.