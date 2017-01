TVE esconde a Imanol Arias y Ana Duato ante sus problemas judiciales

TVE se enfrentaba esta semana a una de sus ruedas de prensa más complicadas. Ni los informativos de la pública, siempre en el punto de mira, causarían tanta expectación como la que se les avecinaba esta semana con la presentación de la nueva temporada de Cuéntame cómo pasó. Después de una controvertida renovación y de unos actores protagonistas todavía en el punto de mira, la televisión pública ha decidido esconderlos hasta nueva orden.

Este jueves, TVE estrena la temporada 18 de la ficción histórica. A pesar de ser su serie más vista desde hace años, la pública ha decidido no hacer ninguna presentación de los nuevos capítulos y los actores no se pasearán ante la prensa. La pública evita así cualquier titular sacado de contexto y, sobre todo, la confrontación con los medios de comunicación de Ana Duato (48 años) e Imanol Arias (60).

Fue a finales del pasado mes de abril, cuando todavía estaba en emisión la anterior temporada de la serie, cuando El Español publicó la investigación que tenían sobre la cabeza Arias y Duato. Era la primera noticia de una serie de acontecimientos que pondrían en serio peligro la continuidad de la serie.

TVE se lo pensó mucho. Tanto, que al final les salió el tiro por la culata. En Ganga Producciones, productora de la ficción, tenían muy claro que querían seguir con este proyecto que tantas alegrías les han reportado. De ahí que las dudas de TVE les hiciesen empezar a moverse. Antena 3 movió ficha y les hizo llegar una oferta para hacerse con los derechos de las nuevas temporadas.

Fue el pasado mes de julio cuando, tras estudiar la oferta de la competencia, TVE decidió ejercer su derecho de tanteo para quedarse así con la serie de la familia Alcántara. Al final, la productora salió ganando ya que este juego de cadenas les hizo subir el presupuesto de la ficción hasta los 24,5 millones de euros por dos temporadas de 38 capítulos en total. La serie, que siempre había sido renovada año a año, conseguía un contrato sin precedentes.

Su encontronazo con la justicia

Por el camino, Imanol Arias y Ana Duato tuvieron que personase ante el juez que investigaba sus cuentas. “Me siento tranquila, se han podido aclarar muchas cosas”, decía la actriz al salir del juzgado el pasado 15 de junio. Duato aseguraba en aquel momento que no tenía conocimiento de ninguna irregularidad y que tampoco sabía que el despacho estaba creando sociedades opacas contrarias a la legalidad con el fin de no tributar a Hacienda.

Fue Arias el último en hablar con los medios de comunicación. Con una actitud muy diferente, el actor se sentía “avergonzado” por lo que había ocurrido y prometía devolver “hasta el último céntimo de euro en el menor tiempo posible”. Añadió a finales de aquel mes de junio que no fue consciente de ninguna irregularidad hasta que se abrió el procedimiento.

Desde entonces, Imanol Arias y Ana Duato han estado muy centrados en sus respectivos trabajos grabando la nueva temporada de Cuéntame cómo pasó desde el pasado mes de agosto. Ambos actores nunca se han escondido de la prensa. Ni lo hicieron cuando su compañera de reparto Pilar Punzano les acusó públicamente de una serie de improperios que dejaron muy tocada a la ficción: “Tienes la lengua tan larga como las manos, expadre”, llegó a decir la actriz. “Yo no tengo la mano larga, soy una persona muy mayor y generalmente no he tenido problemas de ese tipo”, contestó el actor.

De momento, y antes de que la Audiencia Nacional tome una decisión, Duato y Arias se encuentran imputados por haber defraudado a Hacienda 2,9 millones de euros en los últimos años (casi 800.000 euros de la actriz y 2,1 del actor). Además, ambos actores fueron investigados anteriormente por la vía administrativa y abrió varios expedientes por sus declaraciones de IRPF en estos últimos años que fueron cerrados cuando se solventó el error. La propia Ganga Producciones fue investigada también en 2015 para hacer comprobaciones sobre su impuesto de Sociedad de los años 2010, 2011 y 2012 y el IVA de los años 2011 y 2012. En estos momentos, dicha productora tiene embargada sus cuentas por orden de la Audiencia Nacional.

Dueto y Arias nunca se han escondido a la hora de contestar a las distintas controversias que ha habido alrededor de la serie. En esta ocasión, sin embargo, las acusaciones sobre Cuéntame habían alcanzado un estatus que ponían en serio peligro la imagen de TVE. De hecho, fue la imagen que les quedaría tras la renovación lo que hizo que en la pública dudasen a la hora de producir nuevos episodios de la serie. Ahora que la decisión ha sido tomada, en TVE han preferido no tener que hacer declaraciones sobre el asunto y que la temporada transcurra sin promoción en los medios de comunicación.

Las tramas de la nueva temporada

Aunque la fecha de estreno ya había sido anunciada la pasada semana, TVE ha comenzado a enviar material promocional de la nueva temporada este mismo lunes. Además de las fotografías de la nueva temporada, la pública ha explicado brevemente cómo será la trama de estos nuevos episodios que están por llegar.

En estos nuevos capítulos, Antonio (Arias) y Mercedes (Duato) intentarán hacer una nueva mudanza después de quedar fascinados por los adosados en los Altos de San Genaro, un barrio de jóvenes profesionales. Antonio no desaprovechará la ocasión de conocer a Felipe González y asistirá como testigo a la Firma del Tratado de Ahesión a Europa.

Sin duda, una de las tramas más destacadas de la nueva temporada será la incorporación de Toni (Pablo Rivero) a los Telediarios de TVE. Periodista de profesión, el hijo de los Alcántará regresa de Londres para trabajar en la televisión pública en España. Se estrenará frente a las cámaras con el especial del Día del Referéndum de la OTAN. La renovación de los rostros al frente de los informativos que se emprende en este bienio, con profesionales como Paco Lobatón, Ángeles Caso, Felipe Mellizo y Concha García Campoy, marca un nuevo estilo en la forma de contar las noticias que crea escuela. Seguramente a Toni le hubiese gustado tener entre manos un bombazo informativo como el de Imanol Arias y Ana Duato. De momento, ellos se quedan sin responder a la prensa.