Estos son los tres tipos de personas que más engañan a sus parejas

"Mi pareja no me prestaba atención" y "la persona con la que engañé a mi chica era muy sexy". Estas son las principales razones de las mujeres y hombres europeos, respectivamente, para engañar a sus parejas. Ellos se arrepienten menos (el 56,5% de los varones y el 58,6% de las féminas lo hacen), y ellas son más discretas (al 10,7% no les han pillado, por el 16,5% de hombres). Estos datos, publicados por el portal Superdrug, se recopilaron a partir de una encuesta realizada a más de 2.000 personas.

Si bien hombres y mujeres tienen sus particularidades a la hora de engañar, según Matthew Hussey, un colaborador del New York Times especializado en consejos amorosos y autor del best seller The Man Myth, los mentirosos de ambos sexos guardan ciertas similitudes.

En concreto, Hussey defiende que los narcisistas, inseguros y egoístas son los que más tienden -en este orden- a traicionar la confianza de sus parejas encontrándose con otra u otras personas. Estas son las explicaciones que da el coach sobre por qué este tipo de personas son las menos aconsejables para empezar una relación seria.

Narcisistas

El amor excesivo de alguien por sí mismo puede ser un obstáculo para mantener una relación durante mucho tiempo. Según Hussey, para los narcisistas todo va sobre demostrar lo buenos que son en todos los aspectos.

"No tienen suficiente con que una persona los ame, ellos necesitan asegurarse de que todo el mundo lo hace", afirma el experto sobre las personas con estas características. En algunos humanos puede convertirse en un verdadero problema, ya que a veces se transforma en patología.

Cuando la fascinación por uno mismo se lleva hasta el límite, puede diagnosticarse como trastorno narcisista de la personalidad, un tipo de desorden psicológico.

Inseguros

Aunque pueda parecer al contrario, la inseguridad en un miembro de la pareja también es un indicador que debe hacer saltar las alarmas anticuernos. Según explica Hussley, las personas con poca fe en sí mismas son más proclives a buscar el amor en otra parte.

Tras una discusión o un tiempo con trato frío y distante en el que no todo funciona bien en una pareja, este tipo de personas tienden a dejar de sentirse queridos y en esos momentos pueden buscar huir con más probabilidad que una persona con alta autoestima.

El escritor advierte que hay que tener cuidado con la gente insegura. "No me refiero al nivel básico de inseguridad que todos tenemos, sino a la gente con una mentalidad profundamente insegura que si no se siente amado hoy puede tratar de encontrar a alguien más".

Egoístas

El tercer rasgo que advierte sobre la probabilidad alta de engañar a una pareja es el egoísmo. Según Hussley, las personas con esta característica muy desarrollada no tienen ningún código moral en sus relaciones amorosas.

"Ellos saben que si engañan a su pareja ésta les odiará o quedará traumatizada, pero su pensamiento exclusivamente en sí mismo provoca que lo hagan igualmente", sentencia el autor. En estas ocasiones, o bien tienen un código ético exclusivo solamente para ellos -lo que es injusto- o sencillamente son unos hipócritas".