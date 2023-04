La incertidumbre, oportunidad para pensar España a largo plazo

Albert Triola, director general de Oracle en España, durante Wake Up, Spain! Jesús Umbría

Albert Triola es director general de Oracle España. Albert analiza a petición de la organización de Wake Up Spain, las principales conclusiones del conocido como “Davos español” tras asistir y participar en este evento.

En la medida en que mis responsabilidades como director general de Oracle España me lo permitieron, este año decidí sumergirme intensamente en Wake Up Spain con la clara intención de seguir aprendiendo. Reconozco que este “Davos Español” es una muy buena forma de pulsar la situación de las empresas de distintos sectores, y de la Administración Pública actual.

El título de esta tercera edición no podría haber sido más acertado: “Impulsar el cambio en momentos de incertidumbre”. Como bien comentó Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, “se están moviendo las placas tectónicas sobre las que se construyó el orden global tras el final II Guerra Mundial”.

Durante las sesiones de toda la semana pude observar cómo el cambio en momentos de incertidumbre es una oportunidad única para posicionar a España en un lugar mucho más allá del que está ahora y, sobre todo, cómo el pensamiento a largo plazo es ahora más que nunca una necesidad.

Escuché de la mayoría de los ponentes que debe haber una voluntad para trabajar juntos. Una necesidad de colaborar asumiendo que sumar esfuerzos tanto entre compañías privadas como a través de la colaboración público-privada servirá para acelerar el crecimiento de nuestro país. Esta responsabilidad recae tanto en el sector privado -debemos seguir invirtiendo para transformar el tejido empresarial español-, como en el sector público. Las Administraciones deben buscar entornos regulatorios que favorezcan un entorno adecuado y competitivo, en el que España sea cada vez más atractiva para invertir. Y no pueden perder de vista la urgente necesidad de transformación de los servicios que ofrece a los ciudadanos.

Domingo Mirón, presidente de Accenture España, nos lanzó una llamada de atención para recordarnos “la importancia de que las empresas españolas reinventen de forma total sus negocios para aprovechar esta oportunidad que tenemos, con los fondos europeos y el talento de este país”.

Vista del Wake Up, Spain! durante la intervención de Álvarez-Pallete y Bernard Henry Levy. Esteban Palazuelos

Escuché que España está en el buen camino en varios frentes. Por ejemplo, Javier Goñi, presidente y consejero delegado de Fertiberia, señaló que en el caso de Europa, “cuenta con un sector agrícola muy fuerte, altamente tecnificado y el más sostenible del mundo”. De hecho, “es bastante autosuficiente y exportador neto de alimentos”, subrayaba. Y me quedó claro que nuestro negocio naval patrio está actualmente creciendo y, como indicaba Almudena Lopez del Pozo, consejera delegada de PYMAR, “España es la segunda potencia mundial en fabricación de buques, sólo por detrás de Países Bajos”.

Pero también nos llegó un mensaje rotundo: no hay que relajarse. Debemos adaptarnos al cambio y, como nos recordaba muy claramente José María Álvarez-Pallete durante su conversación con Bernard-Henri Lévy, “el mundo que conocíamos hasta ahora no volverá”.

A vueltas con los Fondos NextGen

Claramente, el tema de los fondos europeos sobrevoló Wake Up, Spain y en repetidas ocasiones se recordó que debemos sentirnos orgullosos por ser el país que más fondos está recibiendo -y por haber pasado ya tres exámenes y haber recibido los tres pagos correspondientes-. Nadia Calviño aprovechó la ocasión para anunciar la intención del Gobierno de solicitar los 84.000 millones de euros de préstamos que le corresponden al país de los fondos europeos 'Next Generation EU'… sin perder de vista que su objetivo final es el de transformar España.

Pude escuchar como desde distintos sectores se está invirtiendo en España, aunque también oí varias voces que reclamaban ciertos cambios en la reglamentación para que España pueda ser líder en sectores estratégicos como el hidrógeno verde. Me quedó claro que España está siendo atractivo para la inversión internacional: San Sebastian tendrá uno de los centros pioneros en computación cuántica de IBM. Moderna, un nuevo laboratorio de testing en Madrid (el primero fuera de EEUU). Y, sin ir más lejos, Oracle abrirá en breve una segunda región cloud en España junto con la ya puesta en marcha en Madrid en septiembre de 2022, esta vez para ofrecer servicio en 27 países europeos a clientes que operen en entornos muy regulados.

La Innovación -así, con mayúscula- tampoco se perdió la participación en el foro. Me quedó claro que debemos ser conscientes del momento de cambio e incertidumbre continua que estamos viviendo, tanto el entorno geopolítico como en el tecnológico. Cani Fernández, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), hizo especial énfasis en que “la innovación constituye un factor esencial para fomentar el crecimiento económico de forma sostenida”. Y nos recordaba que “la innovación, porque es clave para lograr un crecimiento sostenible, ofrece mejores oportunidades a las nuevas generaciones y retiene el talento, que es uno de los bienes más preciados de cualquier sociedad”. Y es que el talento también cruzo de manera transversal todo el evento.

No pudo faltar durante el evento la referencia a la escasez de talento en cualquiera de las industrias que tuvieron espacio durante Wake Up Spain. Urge la necesidad de que todos sumemos para conseguir que las empresas incorporen el reskilling/upskilling en sus prioridades. El sector público no puede obviar tampoco la necesidad de incorporar la cultura de la formación continua (al igual que en las empresas). Mi conclusión en este ámbito es que debemos aprovechar el momento actual para atraer, desarrollar y retener el talento que nuestra transformación como país necesita.

Durante la semana también quedaron claras las distintas oportunidades únicas para España a medio y largo plazo. Se hizo hincapié en grandes oportunidades: hidrógeno verde, biometanol y combustible sostenible de aviación (SAF), desglobalización o transporte aéreo, entre otros. Maarten Wetselaar, director y consejero delegado de CEPSA, nos recordaba la gran oportunidad que tiene España en estos momentos para convertirse en un país referente en el Viejo Continente en materia de energías renovables y limpias. “No solo para descarbonizar España, sino para ser exportador de energía”, apuntó. Y Luis Gallego, CEO del holding de Iberia y British Airways, compartía la oportunidad de convertir España en un hub potente en Europa que pueda competir con los de París y Ámsterdam, además de potenciar la posición como puerta de entrada a Latinoamérica.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante su intervención en la III edición del Wake Up, Spain!. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante su intervención en la III edición del Wake Up, Spain!. Jesús Umbría

Me resultó interesante el acercamiento al concepto de desglobalización como gran oportunidad para España. Según Federico Linares, presidente de EY, supone una gran oportunidad para España de cara a atraer inversiones. Aunque esto abre también la puerta a otros sectores como el agrario, semiconductores, sanidad, defensa… Pero también son necesarios marcos regulatorios que permitan acelerar el crecimiento y, sobre todo, la autonomía de España aparte de ponerla en un punto clave para el desarrollo de Europa. La oportunidad que tenemos con el hidrógeno verde, el biometanol o el agua va a depender de este nuevo entorno regulatorio. De nuevo, Cani Fernández acertaba al comentar que “corresponde a los poderes públicos, que tienen la iniciativa legislativa, promover soluciones regulatorias para que las empresas puedan emprender, invertir y encontrar su nicho en el mercado aportando valor añadido consustancial a la innovación”.

La salud de todos

En el sector sanitario escuché varias voces que recordaban como el entorno industrial, y en concreto el e-commerce, había evolucionado en los últimos años con un alto valor hacia los consumidores pero sin embargo no hemos visto la misma aceleración en este sector. Parece que, desde un punto de vista tecnológico, se ha quedado atrás, se ha quedado obsoleto.

Si además le añadidos los retos demográficos, el sector salud es actualmente uno de los más críticos, sino el más crítico. Durante la mesa redonda en la que participaba NTT Data, EY y Grupo Oesia, se reforzó este mensaje solicitando modernizar la tecnología de este sector con una clara estrategia en materia de datos. No se trata de sustituir equipos antiguos con los nuevos sino entender que “lo que sí puede evolucionar la sanidad, son los datos y procesos digitales” -Baltasar Lobato, socio responsable de Health & Life Sciences de EY, dixit-. Se trata de mejorar las predicciones, mejorar la eficiencia… en definitiva, ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos. Juan Abarca, presidente de IDIS, contó que “la sanidad pública y la privada son "canales comunicantes" y todo lo que afecte a la primera repercute en la segunda, de ahí la necesidad de colaborar por el bien del ciudadano.

La gestión del dato es universal

Por supuesto, en Wake Up, Spain no pudo faltar la tecnología y el papel fundamental que está jugando en la transformación de España. El papel de la Inteligencia Artificial, la importancia que tiene también, como nos recordaba Nuria Vilanova, la ciberseguridad en la reputación de las empresas y la necesidad de dedicarle recursos. Y el papel del dato.

El dato estuvo presente en varios momentos durante la semana porque lo atraviesa todo. La necesidad de apostar por tecnologías que puedan ayudarnos a gestionar los datos de manera segura y a consolidarnos estuvo siempre ahí. En todos los sectores que tuvieron cabida en el foro se mencionó, de una u otra manera, la urgencia de usarlo de manera eficiente. Durante mi conversación en el escenario con Alberto Iglesias Fraga, dejé claro que el papel de Oracle es ayudar tanto a nuestras empresas como a nuestras Administraciones a hacer más con menos. Ellos solo tienen que llevar sus datos a nuestra nube y sacar el máximo partido de ellos, centrase en sus negocios e innovar en nuevos productos y servicios. Nosotros nos ocupamos de la gestión de la infraestructura, de su seguridad y escalabilidad. Así de fácil.

El 'country manager' de Oracle, Albert Triola, y el subdirector de D+I, Alberto Iglesias Fraga, durante la conversación. Jesús Umbría

Mención especial para Carme Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que aprovechó también el foro para realizar dos anuncios importantes. El primero de ellos, la autorización para que el Gobierno invierta 4.000 millones de euros en el programa Next Tech, un fondo pensado para fomentar el desarrollo de proyectos digitales de alto impacto. El segundo, destinado a las pymes que se podrán inscribir ya en los programas de formación previstos dentro del plan Generación D, con el objetivo de reducir las brechas digitales de todo tipo en nuestro país.

Termino ya esta reflexión, con una referencia a la intervención de Ana Botín, presidenta de Banco Santander, que podría resumir bien toda la semana: “no solo significa invertir en nuevos procedimientos o tecnología, sino también es adaptar las ideas a los nuevos contextos y a las nuevas necesidades de nuestros clientes… …Trabajemos todos para que, además de una feliz y optimista declaración de propósitos y principios, también sea una realidad”.

Recojo el guante de Pedro J. Ramírez en su discurso de apertura: es necesaria una llamada a la acción. La mejor “prueba del algodón” es preguntarnos ¿qué dirán nuestros nietos de cómo sus abuelos fueron capaces de aprovechar esta ocasión única para España?

*** Albert Triola es director general de Oracle España.

