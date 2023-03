Lucena (Aena) tranquiliza ante posibles cuellos de botella en los aeropuertos en Semana Santa

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina las aerolíneas habían avisado de miles de pérdidas de vuelos en conexión en la T4 por las interminables colas en los controles de pasaporte. Pero lejos de producirse situaciones de caos, Maurici Lucena, presidente y CEO de Aena, ha transmitido tranquilidad.

“He hablado con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que me ha preguntado por posibles cuellos de botella en Semana Santa y yo he transmitido tranquilidad”, ha afirmado durante su intervención en la tercera jornada del III Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I en colaboración con EY, Oesia, Microsoft y EMT de Madrid.

“Tanto Aena como la Policía estamos preparados para gestionar el tráfico de forma adecuada”, ha reiterado. Y ha recordado, además, que el año pasado la policía puso efectivos cuando fue necesario. De hecho, ha indicado que no les consta reclamaciones de pérdida de vuelos por este motivo.

10. Maurici Lucena, presidente y CEO de Aena

Todo ello en un año enmarcado de “récord” en operaciones aéreas. “Las aerolíneas tienen para estos meses una programación que supera las operaciones y número de pasajeros de 2019”, ha afirmado. Así, “algunos aeropuertos y destinos están teniendo un tirón especial. Canarias y Baleares por ejemplo están registrando datos que pulverizan datos”, ha añadido.

Cabe recordar que por los aeropuertos de su red en España transitaron más de 243 millones de pasajeros, lo que supone una recuperación del 88,5% del tráfico de viajeros respecto a 2019, último año sin impacto de la pandemia de Covid-19.

Logística en Barajas

Por otro lado, el gestor aeroportuario espera que la oferta logística para Barajas de Merlin de hace nueves meses siga vigente tras la renuncia de P3. “Estamos negociando con Merlin, pero no tenemos plazos”, ha dicho.

Con respecto a la renuncia de P3 ha explicado que es “normal” que empresas interesadas en los activos de Madrid hace un año hayan hecho números con la subida de tipos de interés, y ahora estén más tensionados.

Asimismo, ha defendido el proceso iniciado por el Gobierno para la liberalización de siete torres de control en los aeropuertos de España ya que, en su opinión, ha quedado atestiguado que “la competencia es buena y rebaja los precios de los billetes”. Por ello, ha pedido seguir profundizando más en la liberalización.

Por último, ha destacado el plan fotovoltaico de Aena como pilar estratégico para la compañía desde el punto de vista ambiental y de reducción de costes. “Este plan hará posible que el 100% de los aeropuertos provenga de una fuente renovable que es el sol”, ha asegurado.

