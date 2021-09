De las cumbres a la playa: los mejores rincones para disfrutar con la naturaleza en la Comunidad de Madrid

María aclara la cierta confusión que existe al no ver una calzada empedrada como en otros puntos: “Aquí solo se empedraba lo estrictamente necesario, como zonas por donde pasaba agua o tramos más empinados”. Pero, aún con este matiz, lo cierto es que la senda que idearon los ingenieros romanos se empleó casi durante 17 siglos sin apenas modificaciones. Su decadencia llegó, no obstante, con los Borbones que, en época de Felipe V, establecieron una calzada propia que tomaba parte de la ruta romana en algunos puntos y confluía con ella en otros, pero que afrontaba el ascenso hasta el puerto por un nuevo camino, más directo: “Los romanos hacían las calzadas para ir con el menor esfuerzo posible, pero los reyes querían que se llegara al recién construido Palacio de La Granja lo antes posible”.

“Ambite tiene mucho encanto”, cuenta Andrea Piñaro, del departamento de Cultura, Deporte y Naturaleza del Ayuntamiento de la localidad. “Hay un entorno precioso, con el valle y la vega del Tajuña como marco y, aunque es cierto que está un poco más alejado, está lleno de riqueza natural y de cultura”, explica. De cara al uso de la vía verde, el consistorio ha creado un servicio de préstamo de bicicletas y triciclos, totalmente gratuito , que pretende no solo promover el deporte sino consolidar el papel de conexión con otros municipios próximos, como señala Andrea para “todo aquel que quiera venir y para que la naturaleza forme parte del día a día de los habitantes del pueblo”.

Igual que estas sendas, hay líneas de ferrocarril que tienen tras de sí muchas historias que contar. Son infraestructuras que han ayudado a desarrollar regiones, a conectar personas y a impulsar la economía local. Sin embargo, el paso del tiempo ha dejado en desuso rutas que jamás volvieron a ver pasar un tren, pero que no por ello acabaron enterradas en el olvido. Surgió una idea excepcional: la de reconvertir algunos de estos recorridos en caminos que cualquiera pudiera recorrer en bici o caminando. Son las llamadas Vías Verdes , una red de itinerarios en todo el país que en la Comunidad de Madrid tienen tres rutas, con casi 70 kilómetros en total: la del río Guadarrama , que comienza en Móstoles (de 5,8 km); la del Tren de los 40 días, entre Carabaña y Estremera (14 km); y la del Tajuña, que discurre entre Arganda y Ambite (49 km).

Hayedo de Montejo, un bosque único

Muy al norte, en los mismos límites de la Comunidad de Madrid, se ubica la Sierra del Rincón. Puede que su denominación pretenda ser un guiño hacia un paraje ajeno al paso del tiempo, tal es su valor paisajístico y natural: el Hayedo de Montejo. Se trata de uno de los bosques de este tipo más meridionales de Europa; tanto, que es toda una rareza que se explica por ser uno de los últimos reductos “de una zona de hayas que ocupó en el pasado toda esta parte central de la Península, que tiene su otro ejemplo fundamental en el de Tejera Negra (en Guadalajara), y que en Madrid llegó hasta Rascafría, aunque allí ya no queda ninguna”.

Lo explica José Manuel Barrueco, del Área de Educación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, quien nos ayuda a poner en contexto este lugar protegido desde 1974, un “bosque único” por su densidad de hayas centenarias pero que, sin embargo, no son el único tesoro: “Hay un melojar y un hayedo, pero no son solo los árboles, es todo el conjunto de líquenes, de hongos, de aves y de insectos que acompañan al bosque lo que le da su especialidad”. En general, es un ecosistema que, si bien no es común en la región, se beneficia de estar “resguardado en zonas especialmente húmedas, orientadas al norte, de umbría, donde los calores del verano son un poco más llevaderos”.

Otro de los motivos que han favorecido su longevidad es la relación de los habitantes de Montejo con su Hayedo. Durante más de cinco siglos han sido sus propietarios y eso ha marcado la diferencia en cuanto al respeto y el cuidado que merece un rincón de tales características y que actualmente se ha extremado para asegurar su supervivencia. Por eso, el bosque es visitable únicamente mediante reserva previa vía web, con cupos limitados y en visitas guiadas para evitar todo riesgo de deterioro.

Son precauciones que delatan la fragilidad de un ecosistema en el que se aplica, como señala José Manuel, una política de “no intervención salvo podas de seguridad o retirada de elementos que puedan ser peligrosos para las visitas, pero no hay ningún tipo de mantenimiento, los árboles que están fuera de los senderos ni se podan ni se cortan”. La idea es que la vida siga su curso, como el río Jarama que discurre plácidamente junto a su sendero principal, y que el futuro esté garantizado, aunque la amenaza del cambio climático ya se deje sentir: “Por los datos que vamos recogiendo desde finales de los 90, aquí es un hecho. La lluvia ha bajado, las temperaturas de verano han subido considerablemente y eso para las hayas es un problema. Además, se ha adelantado su brotación, con lo cual el peligro de las heladas tardías es muy grande”, explica.