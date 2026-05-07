Desde conciertos a un 'First Dates a la gallega': los planes de este fin de semana en Vigo

El segundo fin de semana de mayo llega a Vigo con la música como gran protagonista. Durante los próximos días, la ciudad vivirá uno de sus momentos más vibrantes, con una amplia programación de directos para todos los gustos: desde propuestas de música clásica hasta sesiones de house, pasando por el rock, el soul o la electrónica. Una oferta diversa que convierte a Vigo en un auténtico punto de encuentro para quienes buscan planes musicales.

Además, la ciudad acoge una de sus celebraciones más emblemáticas con A Brincadeira. El barrio de Bouzas se transformará para revivir el año 1809 y conmemorar la expulsión de las tropas napoleónicas, en una cita que mezcla historia, cultura popular y ambiente festivo. Durante todo el fin de semana, música, gastronomía y ocio llenarán las calles de esta histórica villa marinera, consolidando A Brincadeira como una de las fiestas más destacadas del calendario vigués.

A Brincadeira

Celebración en las calles de Bouzas de A Brincadeira. Turismo Rías Baixas

El barrio vigués de Bouzas retrocede en el tiempo este fin de semana para conmemorar la expulsión de las tropas napoleónicas de la villa marinera en 1809. De este modo, el barrio vivirá una gran fiesta desde el viernes a las 18:00 horas hasta el domingo a las 21:30 horas, en una programación que llenará sus calles de ambiente histórico, actividades y tradición.

El momento central de la celebración será la representación de la expulsión de las tropas francesas, que tendrá lugar el sábado a las 18:30 horas. Serán tres días en los que historia, música tradicional, gastronomía y actividades para toda la familia se darán la mano para convertir Bouzas en un enclave de referencia para toda la comarca.

Horario de fiesta

Viernes 8 de mayo: de 18:00 a 23:00 horas

de 18:00 a 23:00 horas Sábado 9 de mayo: de 11:30 a 23:00 horas

de 11:30 a 23:00 horas Domingo 10 de mayo: de 11:30 a 21:30 horas

Programación completa

Viernes 9

19:00 horas: Actuación de Os Erdeiros dos Morenos (Palco 1 - Alameda) y charanga O Fiadeiro (Palco 2 - Paseo de Bouzas)

20:00 horas: Actuación de Ferriñas da Oliveira (Palco 1 - Alameda) y actuación de Charaviscas (Palco 2 - Paseo de Bouzas

21:00 horas: Actuación de Xastres (Palco 2- Paseo de Bouzas)

Sábado 10

12.00 horas: Actuación de Laxes (Palco 1 - Alameda) y Grupo Etrad Zanfona Ensemble (Palco 2 - Paseo de Bouzas)

13.00 horas: Peña Xuntanza (Palco 2 - Paseo de Bouzas)

14.00 horas: Banda de Gaitas Etrad (Palco 2 - Paseo de Bouzas) y actuación de Laxes (Palco 1 - Alameda)

18.00 horas: Actuación de Meigallos e Feiticeiros (Palco 1 - Alameda)

18.30 horas: Representación de la expulsión de los franceses

20.30 horas: No colo dos ventos (Palco 2 - Paseo de Bouzas)

Domingo 11

12:00 horas: Gaiterios da Ría (Palco 1 - Alameda) y Queixumes (Palco 2 - Paseo de Bouzas)

13:00 horas: III Concurso de Traxes de Época (Paseo de Bouzas)

14.00 horas: Gaiteiros da Ría (Palco 1- Alameda)

16.00 horas: Os Ferraias da Etea (Palco 1 - Alameda)

17.00 horas: ACF O Fiadeiro (Palco 2 - Paseo de Bouzas)

18.00 horas: Banda de Gaitas Charamuscas (Palco 2 - Paseo de Bouzas)

Mercado solidario

https://s3.elespanol.com/2026/04/28/treintayseis/vivir/1003744225023_262683096_1706x960.jpg Cedida

Vigo acogerá los días 9 y 10 de mayo un nuevo mercadillo solidario que incluirá ropa, accesorios, arte, decoración, perfumería, droguería y menaje del hogar. Además, la muestra también incluirá muebles, vajillas y cristalería de segunda mano.

La cita se llevará a cabo en la Fundación Casa Caridad de Vigo, concretamente, en su histórico claustro. Incluirá un servicio de bar, espectáculo de magia a cargo de Nacho Nogueira -el sábado, a las 12:00 horas-, y sesión vermú con concierto en directo del grupo Noviembre -domingo, a las 12:30 horas-. Lo anterior, dicen desde la organización, para crear un ambiente "festivo y solidario" en un entorno único, ubicado en O Berbés.

El mercadillo se celebrará tanto el sábado, como el domingo, en horario de 11:00 horas a 14:00 horas y de 17:00 horas a 20:30 horas.

Festival gratuito

Las Picnic Sesions regresan al Parque Forestal de Saiáns con una nueva jornada dedicada al arte y el medioambiente, combinando música en directo, divulgación y comunidad en un formato pensado para disfrutar al aire libre. La programación arrancará a las 11:30 horas con una charla de la comunidad de montes, seguida a las 12:30 horas por la presentación de la cooperativa "Somos Terra", en una propuesta que conecta cultura y territorio desde una perspectiva participativa.

A partir del mediodía, la música tomará el protagonismo con la actuación de Paco Nogueiras a las 13:30 horas, seguida por Zeltia Irevire a las 15:30 horas. La tarde continuará a las 17:30 horas con el directo de Manuel Cebrián y su trío de jazz, cerrando la jornada a las 19:00 horas con Jamming Morrazo y una sesión de reggae. Un plan completo que mezcla reflexión, música y naturaleza en un mismo espacio.

Sessions by Ocean Rock Bar

La música se da cita con una nueva edición de Sessions by Ocean Rock Bar, una velada pensada para quienes buscan bailar, disfrutar del directo y dejarse llevar por una propuesta cargada de ritmo, groove y energía. El evento tendrá lugar el viernes 8 de mayo a las 22:00 horas en el local de Churruca 12, reuniendo sobre el escenario a Good God! Jam Soultrain junto a Phantomatic DJ & Abel Trigo en una sesión especial bajo el concepto "Soultrain meets House Music".

La velada combinará el espíritu del soul, el directo vocal y la electrónica de baile en formato Vocal Live Session. Good God! Jam Soultrain aportará la esencia del soul y la energía de la jam en vivo, mientras que Phantomatic DJ & Abel Trigo llevarán la sesión hacia terrenos más electrónicos, fusionando house, groove y voz en directo en una propuesta diseñada para moverse y vivir la música desde cerca.

Las entradas ya están disponibles online con diferentes modalidades de compra anticipada desde 5 euros.

Terraceo y nocheo

TRIUMM Cedida

El próximo viernes 8 de mayo, TRIUMM celebra en Island Club el cierre de su segunda temporada con un evento especial que combina terraceo y nocheo, marcando además el inicio simbólico del verano. Bajo el nombre de TRIUMM x SUMMER WARM UP, la cita se plantea como una despedida hasta septiembre con un formato ampliado que acompañará al público desde la tarde hasta bien entrada la noche, adaptándose incluso a las condiciones meteorológicas para garantizar la experiencia.

La jornada arrancará a las 19:00 horas con la apertura de terraza, donde el house será el hilo conductor en un ambiente relajado de tardeo con VRZ, Jago Schwarz y Dinand, incluyendo pinchos calientes para quienes lleguen desde el inicio.

A partir de las 22:30 horas, el evento se traslada al interior del club con Saúl Guanda y Bobby Vergutini, seguidos por el debut en Vigo de Mr. Martín, uno de los nombres más activos del Tech House actual. La noche incorporará además una actuación sorpresa de BJRNØ en un formato paralelo, y culminará con un innovador Face to Face House entre Ramírez y DORR, una propuesta inédita en Galicia donde ambos DJs compartirán cabina construyendo el set en tiempo real.

Como broche final, la celebración continuará con un after gratuito en Rouge, manteniendo la filosofía No Phones que define la experiencia TRIUMM, centrada en la pista y la conexión directa con la música.

Orquestra Folk de Galicia

Orquesta Folk de Galicia

La Orquestra Folk de Galicia SonDeSeu llega este sábado, 9 de mayo, a uno de los momentos más importantes de su historia: la celebración de su 25º aniversario. El evento, que tendrá lugar en el Auditorio Mar de Vigo, ha despertado tal expectación que las entradas están completamente agotadas, confirmando la vigencia y el cariño que el público siente por este proyecto único en el panorama europeo.

"Lo que se vivirá este sábado será una gran noche de la música gallega de raíz, con un auténtico despliegue de talento e identidad", adelantan. Sobre el escenario del Mar de Vigo se reunirán los 62 miembros que componen la orquesta, junto a figuras imprescindibles de la cultura del país que representan lo mejor de la música gallega contemporánea: Abraham Cupeiro, Tanxugueiras, Xabier Díaz y Rodrigo Romaní. En total, cerca de 70 personas compartirán escenario para celebrar que la música tradicional se encuentra en un proceso vivo y en constante evolución.

Dada la previsión de gran afluencia al Auditorio Mar de Vigo, se recomienda acudir con antelación. Las puertas se abrirán a las 19:30 horas, una hora antes del inicio del espectáculo, previsto para las 20:30 horas.

Homenaje musical a Robe Iniesta

La biblioteca de Freixo acogerá este viernes 9 de mayo una gran cita para los amantes del rock con un homenaje a Robe Iniesta, uno de los nombres más influyentes del género. Bajo un ambiente festivo y pensado para reunir a público de distintas generaciones.

La jornada contará además con la participación de siete bandas de la escena local viguesa, que se sumarán a este tributo colectivo con actuaciones en directo cargadas de energía. La organización hace un llamamiento a la asistencia masiva para celebrar una noche de música, comunidad y pasión por el rock, en una cita que busca rendir homenaje al legado de Robe.

La entrada es inversa, es decir que la aportación se realiza según considere cada uno de los asistentes y a la salida del evento.

Amoriños

Amoriños

Después de una primera gira reuniendo a miles de personas por los teatros de toda Galicia, Perdomo y Touriñán vuelven con su pareja más peligrosa: el amor. Los cómicos presentan un espectáculo de citas locas, pasiones imposibles y personajes que no deberían juntarse… pero se juntan igual. "Un First Dates a la gallega, humor salvaje y mucho corazón", adelantan.

El espectáculo llega al Teatro Afundación de Vigo con tres citas: el 9 de mayo a las 18:30 horas y a las 21:00 horas y el 10 de mayo a las 18:00 horas. Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir desde 16 euros en la plataforma de Ataquilla.