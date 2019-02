Una joven denuncia una violación en grupo en Sevilla

El juzgado de Sevilla ha abierto una investigación sobe una posible violación en grupo a una menor de edad en el Carnaval de Gines (Sevilla). La joven acudió al hospital tras la supuesta agresión y el centro sanitario informó de los hechos al juzgado. De momento, ni los padres ni la víctima han puesto una denuncia.

Los hechos también fueron comunicados a la Fiscalía de menores (la víctima no ha cumplido todavía los 18 años, aunque no se ha precisado la edad) y este ordenó a la Guardia Civil que abriera una investigación sobre lo sucedido.

La joven, en el hospital, reconoció haber sido forzada a mantener relaciones sexuales con cuatro hombres delgados, vestidos con un disfraz blanco. Uno tenía la piel morena y otro la voz grave, explicó. No obstante, todavía no ha presentado denuncia y, por tanto, no ha sido llamada a declarar.

El grueso del carnaval en Gines se celebra durante el día (se cambió el formato hace dos años) y, al terminar, el Ayuntamiento explicó que no había habido incidentes. Sin embargo, ha tenido constancia de lo ocurrido por los comentarios de algunos vecinos en las redes sociales.