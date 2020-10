Horóscopo de hoy, jueves 15 de octubre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá hoy bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día 14 de octubre según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

ARIES

Hoy es un día importante para reflexionar sobre tus hábitos de vida y principalmente sobre todo lo que se refiere a la alimentación. Es aconsejable mayor ejercicio y por supuesto una vida menos estresante y más tranquila, para que te sientas acorde con lo que precisas físicamente. Y con tu sistema de trabajo y de vida.

Amor: Tus sentimientos serán altamente fogosos; así que presta atención para evitar malentendidos y/o discrepancias o divergencias con la pareja. Ten más tranquilidad.

Trabajo: En tu profesión funcionarás mejor con compañía femenina. Ya que estarás un poco irascible y podrías tener malentendidos con los demás por algún motivo.

Cambios: Hoy notarás que todo estará un poco revuelto; Ten más calma. Tendrás que poner de acurdo tus responsabilidades y tu serenidad en todo lo que hagas. Lo principal es mantener la tranquilidad.

TAURO

Hoy es un día en el que te darás cuenta de que tu innovación y tu estilo creativo, estarán a la orden del día. Y por eso deberías aprovecharlo. Pues muchas veces no tendrás tanta inspiración como hoy. También en otro sentido, es una jornada especial para tratar con tus hijos o con los niños que conoces de una forma más agraciada y tranquila.

Amor: Hoy podrás tener un día muy amoroso, romántico y afable; así que aprovecha, porque otras veces no será tan sencillo, y te costará más llegar a sentirte tan bien.

Trabajo: Debes evitar ser intransigente y/o intolerante; porque con ello no conseguirás todo lo que pretendes, sino todo lo contrario. Así que ten más paciencia en todo este terreno.

Cambios: Lo principal será que intentes transformar tu manera de dirigirte a los demás. Ponte en su lugar y será mucho más sencillo. Como si la otra persona, fueras tú.

GÉMINIS

Hoy, será un día ideal para realizar y/o idear las reformas hogareñas que llevas tiempo esperando; y que necesitan de tu atención y sobre todo de una forma esmerada de organizar todo para que resulte satisfactorio. También es necesario que lo consensúes con los demás miembros de la familia para que haya quórum.

Amor: Sentirás que todo es más apacible y romántico. Tu profundidad te dará alas para que las conversaciones sean más íntimas y especiales. Y esto te ayudará a que el ambiente sea ideal.

Trabajo: Tendrás que conseguir grandes acuerdos. Y además que tú trato sea especial y muy armónico. De esa manera todo será mucho más sencillo.

Cambios: Te deberías dedicar a organizar tu economía y las inversiones y finanzas, para sentirte con mayor plenitud y con la alegría de que todo está en orden.

CÁNCER

Hoy será un día muy especial para llevar a cabo encuentros y reuniones, en las que es necesario llegar a acuerdos. Ya sabes que todo lo llevas bien preparado. Pero lo más importante es que tú forma de tratar a los demás y que tu simpatía se note a la legua. Es la única forma de que te secunden en todo.

Amor: Tienes favorecidas las relaciones tanto con personas cercanas como con los contactos y con amistades íntimas. Así que aprovecha este día e intenta que el ambiente sea agradable y armónico.

Trabajo: Te moverás en un ambiente un poco tenso, así que deberás poner mucho de tu parte para conseguir que todo funcione de la forma en la que lo necesitas, Y así los resultados serán satisfactorios.

Cambios: Necesitas una trasformación integral de toda tu personalidad. Así que aprovecha y disfruta de tu nueva vida y de tu novedoso perfil de personalidad. Todo será más beneficioso

LEO

Hoy, necesitas que la estabilidad te llene y te complete de verdad. Para eso deberás tener en cuenta todas las acciones en tus asuntos de inversiones, y también en los financieros y especialmente en los económicos; ya que precisan de una urgente remodelación. Si lo llevas todo en orden, no habrá ninguna dificultad. Pero prepara todo bien por si acaso.

Amor: Tendrás un día tranquilo e idílico. Tu carácter será cariñoso y afable, y esto asegura tu trato armonioso con la pareja. Será por lo tanto un día ideal y bastante tranquilo en tus relaciones.

Trabajo: Podrás realizar todo lo que te propongas con un gran ingenio y una gran creatividad en todos los temas que vayas a tratar. Así que aprovecha tu día especial.

Cambios: Necesitas solucionar algunos flecos pendientes de ciertos asuntos de días atrás; así que aprovecha para poder organizar todo de una forma previsora y correcta.

VIRGO

Hoy notarás que necesitas un día para tus asuntos personales. Y especialmente para ti. Ya que si tienes el tiempo preciso de pasar revista a todos los temas que deberías revisar, te darás cuenta de que este día será muy necesario. Así que aprovéchalo a tope y pon todo al día. Al final del mismo podrás descansar y sentirte feliz.

Amor: Necesitas hacer uso de tu gran intuición y de tu cariño sincero para evitar malentendidos o controversias por asuntos leves que pueden fastidiar todo lo que en un principio parecía tan favorable.

Trabajo: Tendrás que salvar las inseguridades y especialmente la forma de afrontarlas. Ya que hoy cuentas con mucho potencial del que puedes servirte como ayuda y bastón de apoyo.

Cambios: Sentirás que tu transformación será muy notoria. Y además que no te darás casi cuenta de todo lo que cambias. Porque están en juego muchas características propias de hace mucho tiempo.

LIBRA

Hoy es un día en el que tendrás que prestar atención a muchos cables sueltos que tienes pendientes de solucionar. Lo mejor es que primero atiendas los importantes. Porque urgencias siempre hay muchas, pero las mismas te pueden despistar en lo que verdaderamente importa. Así que “Manos a la obra” y zanja todo con efectividad.

Amor: Tu gran ingenio y postura agradable y cariñosa harán milagros en tus relaciones. Lo que significa que todo discurrirá con mucha más tranquilidad de lo que te imaginas.

Trabajo: Notarás que te entregas de lleno a todo lo que tienes que realizar en tus actividades. Y eso te ayudara a sentirte con satisfacción por los resultados obtenidos.

Cambios: Tu gran fuerza interior logrará que transformes y que logres un cambio radical en poco tiempo. Lo que te alegrará porque te sentirás muchísimo mejor. Aprovecha este momento.

ESCORPIO

Hoy necesitas pensar en positivo para poder aligerar la carga de todos los proyectos que tienes entre manos. Lo mejor es que lo realices poco a poco. Y que no te líes en problemas nimios, que lo único que hacen en tu vida es enredarte. Dedícate a lo que de verdad interesa. Y de esa manera podrás solventar todo con destreza y pragmatismo.

Amor: La pasión y el entendimiento mutuo son las claves que necesitas para este día. Y para mantener tus relaciones en un punto benéfico. Y lo lograrás con menos esfuerzo del que piensas.

Trabajo: Necesitas prestar mucha atención en todo lo que realices en tu profesión y en tus ocupaciones porque estarás muy a la vista de los demás. Ten paciencia y calma.

Cambios Es importante que tu pensamiento y tus actitudes cambien. Tal vez sería aconsejable que tu imaginación volara y disfrutara de momentos paradisiacos y de viajes de antaño.

SAGITARIO

Hoy tu nivel de consciencia será muy alto, y el mismo te ayudará enormemente a poder realizar todas las actividades y todo lo que tengas que realizar; ya sea en tus estudios, en tus ocupaciones, o tal vez en tu profesión. El caso es que te dejes llevar por ese instinto tan especial, que te ayudará enormemente.

Amor: Necesitas encontrar una persona que este dispuesta a no juzgarte y a entregarte tu corazón igual que tu entregas el tuyo. No desesperes; siempre hay alguien que piensa en ti.

Trabajo: Será un día ideal para poder llevar a cabo un montón de labores y de temas que te estaban preocupando, pero que sacarás adelante. Será más fácil de lo que pensabas.

Cambios: Notarás que tu forma de transformarte será rápida y sigilosa. Es importante que valores lo que te conviene. Y cuando veas los progresos que producen en tu vida, te alegrarás.

CAPRICORNIO

Hoy tendrás que repasar todas aquellas actividades que tanto estabas deseando poner en práctica y, al final, nunca has emprendido. Te darás cuenta de que necesitas esparcimiento y tiempo de diversión y de distensión. Porque si no lo haces, todo lo demás resultarás tedioso y pesado. Y por supuesto no rendirás de la misma forma.

Amor: Será una jornada muy afortunada en el terreno sentimental Así que prepara todo el ambiente romántico y disfruta de una velada especial.

Trabajo: Tendrás un día muy benéfico y en el cual todo será más sencillo de lo que te habías planteado en un principio. Disfruta de ello. Y acostúmbrate a ser una persona más positiva.

Cambios: Los mayores momentos de transformación serán los que discurran en tus tratos con otras personas y/o especialmente con amistades íntimas o con la pareja.

ACUARIO

Hoy es el momento de dar valor a todo lo que tienes en tu vida. Y a todo lo que has conseguido. Tendrás frente a ti, un montón de hechos que nunca esperabas superar y/o lograr. Así que disfruta de ello y rememora, lo que decías: “si consiguiera esto”. Y entonces agradecerás a la vida y a tu esfuerzo todo lo que has ido logrando. Disfruta de ello, ahora, con mayor fuerza.

Amor: Será un día muy pasional y con mucho énfasis en organizar una velada romántica. Si puedes hacerlo de acuerdo con tu pareja, mucho mejor. Así disfrutaréis ambos de los mejores momentos.

Trabajo: Notarás que hoy podrás realizar todo más rápido y te cundirá el doble. Así que aprovecha y termina todo lo que tengas pendiente de tiempo atrás.

Cambios: Lo que más te llama la atención es como te fundes con otras personas, cuando estas necesitan de tu apoyo y de tu cariño Es como si cadmiarás completamente.

PISCIS

Hoy lo principal que necesitas hacer será, que puedas valorar todo lo que necesitas realizar por las personas afines, por las amistades íntimas y especialmente por la pareja. Notarás que tu forma de comportarte debería ser distinta, en ocasiones. Y esto te ayudará a que el ambiente sea más benéfico y mucho más pacífico.

Amor: Tu ingenio provocará que prepares un día idílico y que tu pareja o amistades íntimas se sientan felices y contentas de estar a tu lado. Disfruta de lo bueno que hay en la vida.

Trabajo: Si te guías por tu “Sexto sentido”, todo lo que tengas que realizar, te parecerá mucho más sencillo y además más agradable de realizar. Así que ponte a ello y soluciona todo con cariño.

Cambios: Tendrás una gran alegría de vivir. Y te gustará inventar mil diversiones para disfrutar con amistades y en familia. Esto hará las delicias de todos. Y tu te sentirás con mucha alegría de vivir.

Predicciones numerológicas del día

Hoy es un día para dedicarlo con especial atención a todo lo que necesita ser resuelto porque está pendiente desde mucho tiempo atrás. Es importante que te quites esos problemas de en medio, ya que así tu cabeza se quedará libre de tantos enredos y de dar tantas vueltas a todo, una y otra vez.

Será un día más lento que los habituales. Y será muy especial para ti.

Deberás mantener la calma porque este día tiene mucha rapidez y combina los colores: violeta, platino, y rosa fucsia.

Se están moviendo principalmente las energías de fuego y de tierra. Lo que significa que afectará más a los signos de: Aries, Leo, Sagitario y también a Tauro, Virgo y Capricornio. Ya tengan el sol, la luna, el ascendente o el medio cielo o algún planeta importante o algún aspecto dominante.

Para contrarrestar las energías inarmónicas utiliza el color platino.

Mensaje: Será un día en el que podrás dedicarte a ser una persona intuitiva y a poder ayudar a los demás, gracias a tus percepciones, especialmente a las mujeres.

Atención: Y también es un día importante para organizar tu nuevo cambio de ciclo; ya que emprenderás nuevas iniciativas y comienzos. Así que ábrete a lo nuevo y empieza a plasmarlo, al menos en un papel.

ARIES: Hay será un día muy movido, en el cual necesitarás desplazarte a diferentes lugares. Y si no puedes físicamente, al menos lo harás a través de redes o de teléfono. Es importante todos los contactos y lo que realices en aras de tu futuro profesional.

TAURO: Es un día en el que deberás prestar atención a tu estabilidad material y económico. Realiza una buena organización, con papel y lápiz, para estar al día de cómo va todo y de lo que necesitas para evitar desajustes de última hora.

GÉMINIS: Hoy tu vida irá a cien; por eso deberás tener máxima tranquilidad y emplear la energía justa, para no desgastarte en la primera de cambio. Notarás que todo va más deprisa de lo que esperas y que esto te ayudará a terminar tus gestiones.

CÁNCER: Tal vez te des cuenta de que necesitas un asesor o un abogado para que gestione los temas familiares. Si todos estáis de acuerdo será lo más adecuado. Así que “Manos a la obra” y realiza todo en equilibrio.

LEO: Notarás que tu vida se ralentiza y esto te sirve para prestar mayor atención a todo lo que la vida tiene de importante. Muchas veces la vorágine no te permite disfrutar y relajarte. Hoy podrás hacerlo.

VIRGO: Es una jornada especial para que te sientas a gusto con lo que la vida te ofrece. Te darás cuenta de que será un día en el que todo va muy deprisa, pero en el cual se te pide que actúes con los demás, como te gustaría que ellos fueran contigo.

LIBRA: Es un día para que dejes atrás todo eso que te está estorbando en tu vida. Tal vez no te percates, pero a veces vas con un montón de flecos que cuelgan de ti y que ya no te sirven. Así que deshazte de ellos.

ESCORPIO: Es un buen día para organizar gestiones de los próximos días, porque la energía que hoy se moverá será muy ágil y te permitirá realizar tu trabajo y tus ocupaciones de una forma privilegiada y más rápida.

SAGITARIO: Es un día para que aprendas a colaborar con otras personas, especialmente con mujeres. Notarás que todo es más tranquilo y más lento que en otras ocasiones; así que prepara todo con amabilidad.

CAPRICORNIO: Es un día en el que podrás organizar reuniones importantes y tratos con personas que tendrán mucha relevancia. Por lo tanto deberás prestar atención y no atropellarte. Hazlo todo con calma y no vayas “Más deprisa que el viento”

ACUARIO: Podrás gestionar con maestría todo lo que se relaciona con bienes inmuebles y con temas económicos en profundidad. Estarás con la mente muy despierta y podrás adelantar mucho.

PISCIS: Hoy tu vida irá a mil por hora; pero a veces te encanta estar en medio de todo ello, ya que tu vida se agiliza de una manera muy rápida. Hoy presta atención al romance y a los flechazos.

Personajes españoles que cumplen años hoy, 15 de octubre

1945: (75) Carmen Maura

1946: (74) Karmele Marchante, periodista.

(74) Karmele Marchante, periodista. 1947: (73) Eusebio Poncela, actor.

(73) Eusebio Poncela, actor. 1951: (69) Federico Jiménez Losantos, periodista.

(69) Federico Jiménez Losantos, periodista. 1969: (51) Roberto Solozábal, futbolista.

(51) Roberto Solozábal, futbolista. 1972: (48) Yola Berrocal, actriz y modelo.

(48) Yola Berrocal, actriz y modelo. 1974: (46) Marta Botía, cantante de la banda Ella Baila Sola.

