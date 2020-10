Horóscopo de hoy, jueves 8 de octubre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá hoy bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día 8 de octubre según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

ARIES

Hoy necesitas dedicarte de lleno a tu misión más importante en este día. Y es a corregir el rumbo que llevan tus negociaciones y tus conversaciones con los demás. Siempre es aconsejable que sean ágiles, clara y concisas. No hace falta que queden en al aire o inconclusas. Así que prepara todo de antemano y deja todo organizado sin ninguna duda.

Amor: Tus sentimientos serán apacibles y por eso serán afortunados tus encuentros y tu manera de dar cariño, tanto a los demás como a tu pareja. Podrás sentirte muy a gusto y feliz.

Trabajo: En tus ocupaciones deberás evitar correr riesgos. Tus actuaciones deben ser moderadas y no ir a “Salto de mata”. Así que procura que todo sea razonable y tranquilo y te irá mucho mejor.

Cambios: No malgastes el tiempo en discusiones interminables. Es mejor zanjar los asuntos rápido y sin volver sobre ello más tarde. Tu valor será puesto a prueba, pero saldrás afortunadamente indemne de ello.

TAURO

Hoy es un día en el cual podrás llevar a buen puerto las conversaciones de importancia que tengas en tus tratos y/o con la pareja. Será un día en el que es muy importante que reine el buen ambiente y que todo lo que se haga sea en armonía y con calidez. Podrás avanzar mucho en temas importantes de tu vida; y eso te hará sentir mucha dicha.

Amor: Hoy tu misión es actuar con amor. Así que si sigues estás premisas todo te saldrá a “Pedir de boca”. Será una jornada muy agradable, en la que podrás sentirte a gusto con la pareja.

Trabajo: La ayuda de la familia será un punto clave en todo lo que esperes de tus ocupaciones y de tus aportaciones al hogar. Tu valor aumentará estos días gracias a tu simpatía.

Cambios: Tu forma de transformarte será como la noche y el día; es decir que pasarás de un estado al otro, casi sin darte cuenta. Intenta estar en el lado oportuno en cada momento del día.

GÉMINIS

Hoy, sentirás que la fortuna te acompaña en todo lo que realices y en lo que intervenga la psicología profunda y la perspicacia en profundidad. Ya que además será un tiempo en el que te sentirás mucha unión con la familia y allegados y tu tono será amable y cariñoso. Podrás ayudar mucho a personas con problemas que necesitan de tu consejo.

Amor: Deberás profundizar en tu temperamento para aprender a controlarlo y así poder sentirte más a gusto en tus relaciones. Atraerás a muchas personas con tu aspecto encantador y diplomático.

Trabajo: Tu receptividad será muy grande este día y podrás dedicarte de lleno a tus ocupaciones. Tu gran ingenio te sacará de más de un embrollo; y esa agilidad mental te ayudará en todo.

Cambios: Te darás cuenta de que estás en armonía con el ambiente y esto siempre es muy positivo para todo lo que tenas que realizar. Tu entrega a los demás será muy positiva para la valoración propia y la de ellos hacia ti.

CÁNCER

Hoy notarás especialmente que tienes que estar en armonía con los que realizas, ya que la vida te lo está pidiendo. Podrás comunicarte con los demás de una manera armoniosa. Y además tus proyectos a medio plazo serán afortunados si los realizas poco a poco y con razonamientos. Seguramente te sentirás muy cerca de los familiares.

Amor: Necesitas encajar y separar bien lo que se refiere al trabajo y a la familia. Evita enrollarlo todo en el mismo paquete. Será un día en el usarás toda tu comprensión y por eso será afortunado.

Trabajo: Estás en unos momentos en los cuales es necesario que transformes tu manera de actuar y por encima de todo que tu jovialidad haga su aparición, porque es clave en estos momentos de incertidumbre.

Cambios: Tienes que evitar desperdiciar tu potencial, ya que en este día querrás realizar muchas acciones y para ello necesitas dosificar la energía para evitar malgastarla. Tu desafío es mantener la atención.

LEO

Hoy, la palabra clave es armonía; ya que la necesitas en todo lo que realices. Es importante que seas una persona moderada para evitar que te puedan los nervios y que cometas equivocaciones por las prisas. Tienes que tomarte todo con una gran parsimonia porque de esta manera accedes mejor a tus registros creativos y artísticos.

Amor: Tu comprensión será muy acertada en las relaciones con los demás y también con la pareja. Así que cuentas con un día positivo y ameno para organizar alguna celebración.

Trabajo: Tendrás un gran potencial para tus proyectos ambiciosos. Y esto te ayudará a configurar tus metas de forma afortunada y brillante. Tu genialidad destacará en todo lo que realices.

Cambios: Necesitas solucionar asuntos económicos y hablarlos con la pareja o personas con las que convives para solucionar todo de una manera amigable. Necesitas realizar una gran organización de temas familiares

VIRGO

Hoy necesitas llegar a acuerdos entre lo que expresas y lo que te dicen los demás. Ya que hay una cierta tensión. Es necesario que aprendas a escuchar, porque es lo más importante. Una buena conversación es aquella en la que intervienen las dos partes y ambos se escuchan y dialogan; si no la charla se convierte en monólogo y no sirve para nada.

Amor: Te sientes con inclinación a ser una persona agradable y acorde con los demás, lo que facilitará tus encuentros y tus relaciones. Tu comunicación será cálida y sincera, y esto ayudará mucho en todo.

Trabajo: Tendrás que salvar las inseguridades y especialmente la forma de afrontarlas. Ya que hoy cuentas con mucho potencial del que puedes servirte como ayuda y bastón de apoyo.

Cambios: Notarás que tu forma de expresión mejora y que es fundamental para tus proyectos. Así que déjate llevar por tus intuiciones y manifiesta la alegría. Es bueno que se refleje en tu rostro.

LIBRA

Hoy es un día especial para hablar de asuntos delicados con personas que sepan de inversiones y de economía para organizar las tuyas de la mejor manera posible. Es importante que te centres en tu patrimonio y en lo que entra en casa; porque a partir de ahí es como podrás realizar una agenda de entradas y salidas y de imprevistos, que siempre están a la orden del día.

Amor: Sentirás una tendencia a ser una persona amistosa y romántica, lo que te ayudará mucho en este terreno a salvar distancias y malentendidos de otras ocasiones. Cuando eres una persona cálida todo se vuelve rosa a tu alrededor.

Trabajo: tendrás una gran armonía en todo lo que refiera a tu vida familiar y laboral. Ya que sabes compensar el equilibrio entre ambas. Esto será muy positivo para todo lo que emprendas.

Cambios: Tu ingenio sabrá arreglárselas para poder solucionar asuntos de inversiones y de economía que te preocupan. Pero tu gran disposición simpática te abrirá puertas en todo ello. Y además tendrás mucha diplomacia en tus acciones más complicadas.

ESCORPIO

Hoy necesitas hacer frente a un aspecto muy importante de tu personalidad. Y es al de evitar centrarte en ti. Tienes que abrirte a los demás, porque si no eres una persona amorosa, estará todo el día a la gresca porque no has sido capaz de dar nada positivo a los demás. Y además si no lo haces, tampoco recibirás nada a cambio. Así son las Leyes del Universo.

Amor: necesitas cierta libertad para sentirte a gusto, hoy. Pero tu afecto será clave para mantener la llama amorosa y el cariño por las personas a las que quieres.

Trabajo: Tendrás que dejarte guiar por la intuición y por tu instinto para evitar malentendidos y demasiadas energías contrapuestas en el ambiente que hay a tu alrededor.

Cambios: Es importante que utilices tu agilidad mental para saber sin ninguna duda qué es lo que necesitas solucionar en tu personalidad, para que todo sea más favorable y más benéfico en tu vida.

SAGITARIO

Hoy es muy importante que tu sensibilidad capte todo el amor que recibes de los demás, y el que tu ofreces. Date cuenta de que es algo que necesita equilibrarse en la balanza. Y tu propia percepción te dirá que seguramente estás a prueba para igualar los dos aspectos. Una vez realizado te sentirás con mayor plenitud y bienestar interno.

Amor: Necesitas aprender a entregarte a fondo. Porque hoy te sientes un poco fuera de sitio. No te preocupes. El amor y el cariño son la solución a todo. Así que persigue tus sueños.

Trabajo: Déjate llevar por tu “Sexto sentido” y no “Entres al trapo” en los malentendidos que pudieran surgir. Ten paciencia y mucha calma, ya que en ocasiones se presentarán desacuerdos y mucha rapidez en lo que tendrás que solucionar.

Cambios: Lo principal en tu vida será aprender hoy a saber cómo actúas en cada momento, y qué es lo que te mueve y te hace que te sientas bien y no tan bien. Para poder lograr lo mejor de ti y de tus acciones.

CAPRICORNIO

Hoy es un día muy importante para centrarte en todo lo que esté implicado el hogar y la familia. Se trata de que seas un pilar para ellos y que tu responsabilidad y simpatía les ofrezca esa seguridad que ellos buscan en ti. Siempre necesitas tener calma y tranquilidad. Y en este día será mayor que otras veces. La energía tienes que utilizarla a plazos y poco a poco.

Amor: Será un día afortunado para encuentros fugaces y para escapadas a lugares idílicos. Para cambiar de ambiente sy disfrutar de otras sensaciones. Así que prepara todo con esmero.

Trabajo: Con simpatía y gran inteligencia todo saldrá adelante. Recuerda que no tienes que estar endiente de ello todo el tiempo. Dedícale el tiempo preciso; ni más ni menos.

Cambios: Encontrarás que puedes realizar tus planes con una gran armonía y mucho ingenio; lo que te ayudará a confiar y a ser una persona agradable y amable con todos.

ACUARIO

Hoy tendrás que solventar un gran reto entre tu profesión y la familia. Estás notando que te centras de forma muy analítica en tu familia, y que en cambio en el trabajo estás con mayor libertad de movimientos. Así que deberás intentar igualar amos y soltar todo lo que tienes tan controlado, para dejar que los demás funcionan desde su propia personalidad.

Amor: Tendrás una sensación de que el amor rodea tu vida y de que todo lo que gira a tu alrededor tanto de amistades como de la pareja y/o familia te da mucha compensación y cariño.

Trabajo: Tendrás que sopesar con tino la forma de comunicar en esta área. Y para ello deberás mantener una forma de escuchar de dialogar que combinen, y que os ayuden a llevar a buen término los planes conjuntos.

Cambios: En la profesión notarás que algo está cambiando y que la forma de llevarlo todo es más sencilla y que te acompaña tu “Intuición”. Así que utilízala para que todo funcione correctamente.

PISCIS

Hoy quieres centrarte en tus proyectos y de hecho son favorables si tienes en cuenta que tú y lo que realices necesita ser nuevo y sufrir una transformación. Así que piensa bien como lo organizas todo para que salga de una manera positiva y benéfica. Y tienes que evitar el exceso de ensoñación que te lleva a paraísos que no son reales. Debes ser una persona práctica.

Amor: Será un día muy idílico y en ocasiones no sabrás si es fantasía o si es realidad; pero te sentirás muy feliz y eso es lo importante. Así que disfruta de este día y de todo lo que vivas en él.

Trabajo: Tal vez necesites plantearte como puedes llevar los asuntos económicos de una mejor manera. No son momentos para aumentos de sueldo, pero tal vez surja alguna otra posibilidad de un trabajo extra.

Cambios: Notarás que tus novedades vendrán de lo que aporta tu sabiduría interna y el aprendizaje que has tenido a lo largo de toda tu vida. Te sentirás con mucha plenitud de conocimientos.

Predicciones numerológicas del día

Hoy es un día para sentirte más cerca de los demás. Todo lo que lleves a cabo tendrás que ser llevado a cabo con el corazón y no con la cabeza. Porque la lógica a veces también se equivoca. Así que intenta realizar todo con sencillez y con mucho cariño.

Especialmente hacia las personas que más lo requieren. Tal vez alguna esté cerca de ti; y ahora te percatarás de que está en tu mano ayudarla. Pues aprovecha porque es el mejor día para ello.

Notarás que todo lo que realices tiene tu huella, pero no por eso debes endiosarte; al contrario, la humildad siempre es el mejor camino para llegar a los demás.

Será un día movido y que requiere de tu atención, su color es el Dorado.

Deberás mantener la calma porque este día tiene mucha rapidez y combina los colores: dorado, naranja y verde, Y también el violeta

Se están moviendo principalmente las energías de fuego y de agua y de tierra. Lo que significa que afectará más a los signos de: Aries, Leo, Sagitario y también a Cáncer, Escorpio y Piscis y a Acuario, Géminis y Libra. Ya tengan el sol, la luna, el ascendente o el medio cielo o algún planeta importante o algún aspecto dominante.

Para contrarrestar las energías inarmónicas utiliza el color violeta.

Mensaje: Será un día en el que podrás dedicarte a ser una persona cooperativa con los demás, especialmente con las mujeres. Y a prestar tu ayuda a los que la necesitan

Atención: Y también deberás estabilizar los temas económicos y los de salud. Así que vigila la alimentación y el ejercicio. Es importante que reflexiones con tu parte más sensible todo lo que vayas a realizar.

ARIES: Hay te notarás con mucho poder en todo lo que realices. Pero la vida te pide que no te olvides de los más desfavorecidos; ya que tu apoyo y ayuda te dará gran plenitud y te devolverá con creces lo que ahora des a los demás

TAURO: Es un día en el que notarás que es un punto de partida hacia otro ciclo distinto, en el cual deberás prepara tus iniciativas con atención y con mucha “Consciencia” para sentir que todo funciona genial y tranquilo.

GÉMINIS: Hoy notarás que estás al servicio de los demás y que les ayudarás con tu gran intuición y con tu gran inspiración. Es un día para ayudar, especialmente a mujeres, o a personas que están perdidas.

CÁNCER: Es aconsejable que organices tus desplazamientos con atención para evitar moverte el doble. Tu forma de comunicarte y de expresarte será verdaderamente prodigiosa. Y si te dedicas a la escritura o a la publicidad será muy favorable.

LEO: Notarás que debes ir a un ritmo más tranquilo para que no se te escape nada. Y además necesitas ocuparte de temas importantes como son la salud. Y por otro lado también las ganancias; para tener todo bien organizado y en regla.

VIRGO: Es un día para utilizar toda tu creatividad y tu arte en todo lo que realices. Tal vez sea en la profesión, o en el hogar. O con la familia y amigos. Pero será muy apreciado todo lo que realices.

LIBRA: notarás que necesitas dedicarte con más atención a la familia y personas cercanas; ya que es muy importante que el ambiente sea benéfico y apacible. De esa manera todos saldréis ganando.

ESCORPIO: Notarás que necesitas descansar más que otros días. Quieres tomarte todo con mayor tranquilidad. Si te gusta escribir, tus ideas fluirán como un río hacia el mar.

SAGITARIO: Es un día ideal para dar amor y para recibir cariño. Y además sentirás que tus ganancias tanto económicas como de atenciones de otros, serán abundantes y te harán sentir estupendamente.

CAPRICORNIO: Es un día especial para ser una persona que ayuda a los demás. Y ya verás como disfrutas tu más que ellos, porque te sentirás con mayor plenitud y con una gran alegría interior.

ACUARIO: Podrás organizar tu nueva entrada de ciclo hacia otros proyectos y metas. Cambiarás de intereses y eso siempre es favorecedor; para tu forma de pensar y de sentir.

PISCIS: Hoy sentirás que tu “Percepción” es muy grande. Y que puedes prever los hechos antes de que sucedan. Esto te servirá para ayudar a otras personas. Y para evitar equivocarte en las decisiones y acciones que hoy inicies. Tendrás gran entusiasmo.

Personajes españoles que cumplen años hoy, 8 de octubre

1942: Pepe Domingo Castaño, presentador, escritor y cantante.

Pepe Domingo Castaño, presentador, escritor y cantante. 1961: Carlos Goñi, músico y compositor.

Carlos Goñi, músico y compositor. 1969: Susanna Griso, periodista y presentadora.

Susanna Griso, periodista y presentadora. 1971: Roberto Ríos, futbolista.

Roberto Ríos, futbolista. 1976: Galo Blanco, tenista y entrenador.

Hechos históricos de España en un 8 de octubre