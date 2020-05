Horóscopo semanal Capricornio: amor, dinero y trabajo del 4 al 10 de mayo

Capricornio (nacidos entre el 22 de diciembre y el 20 de enero): El día 4, deberás convertirte en el aire que te rodea, y dejarte llevar por lo que te inspira tu corazón. Es un día especial para que manejes situaciones difíciles y complejas de una forma sencilla y natural. El martes 5, hoy tendrás que decidir de una manera serena y con confianza para sentar tus bases y conseguir que todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida sea algo que realmente merezca la pena en estos momentos. Así que adelante.

El miércoles 6, deberás fiarte más de tu intuición, para evitar estar”Entre la espada y la pared” por causa de tus ideas y de tus reflexiones, que no sabes si te darán o no la respuesta correcta. El jueves 7, tienes que encontrar un punto medio entre tu temperamento y tu sensibilidad. Y cuando combines ambos, encontrarás la forma adecuada de comportante y de poder ayudar a los demás de la forma correcta. El viernes 8, para la elaboración de tus ocupaciones, solamente debes dejarte llevar por lo que sientes internamente. No tienes que pedir la aprobación de nadie. Tu corazón te llevará hacia dónde debes ir.

El sábado 9, la familia requiere tu atención. Y eso además te ayudará a sentirte con satisfacción si logras que todos se sientan en armonía y en buen ambiente. Es importante evitar las salidas de tono. Y el domingo 10, podrás prestar más atención hoy a la familia, y al menos interesarte por cómo les va y como se sienten, tras estos días tan largos.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Capricornio. ¿Te gustaría saber cómo le irá en el trabajo a algún familiar? ¿Quieres saber si algún amigo debería realizarse algún chequeo, o si es una semana propicia para que 'esa' persona encuentre el amor? EL ESPAÑOL te ofrece el resto de horóscopos de esta semana ampliados para que conozcas lo que deparan los astros.