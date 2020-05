Horóscopo del sábado 2 de mayo: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Hoy tienes que olvidar las antiguas rencillas e intentar que “La sangre no llegue al río”; así que haz borrón y cuenta nueva. Muchas veces cuando perdonas, lo estás haciendo también contigo. Y ese es el perdón más grande de todos. Porque es el que más cuesta de reconocer. Disfruta de tu verdadero “Yo” y alégrate con la vida que tienes ante ti. Ampliar información...

Tauro: Hoy deberás equilibrar tus emociones, porque está en juego toda una vida apesadumbrada o continuar de una forma más alegre y divertida que es más efectiva y está más en consonancia contigo. Así que adelante y acógete a todo lo nuevo y divertido que tiene la vida para ti. No olvides que hay muchos aspectos nuevos que no has cultivado aún. Ampliar información...

Géminis: Hoy deberás poner orden y originalidad en todo lo que realices. Pero a la vez de una forma tranquila y serena. Sin prisas. Porque muchas veces cuando todo está acelerado no permite disfrutar de lo que la naturaleza te presenta; ya sea un arcoíris, una flor o una fuerte lluvia. Disfruta de los animalillos y de los olores del campo. Y porqué no de un pan recién horneado. Ampliar información...

Cáncer: Hoy notarás que estás a la gresca con casi todo. También contigo. Así que haz las paces. Y procura disfrutar más de lo que la vida tiene guardado para ti. A veces notas mucha energía en esta jornada. Y otras veces sientes cierta melancolía. Equilibra las dos y disfruta al máximo de todo. Especialmente de los tuyos y de los que te rodean. Ampliar información...

Leo: Hoy podrás aprovechar de todo este temperamento tan original y tan ingenioso. Y además tus ideas serán brillantes y tendrás un aire muy artístico lo que será la guinda del pastel. Si te sientas y observas, verás como la felicidad pasa por delante de ti muchas veces. Solamente debes disfrutarla y sentirla penetrar muy dentro. Ampliar información...

Virgo: En esta jornada rencontrarás el camino directo hacia mundos que no conocías y que te darán respuestas increíbles en esta jornada. Sentirás que todo es diferente a como lo habías imaginado en muchas ocasiones. Y te alegrarás de haber encontrado un mundo interior, recién descubierto. Pero que a la vez estaba esperándote desde hacía mucho tiempo. Ampliar información...

Libra: Hoy deberás lanzarte a planificar nuevas creaciones y planes para tu vida futura. Es bueno porque estas con buenas expectaciones planetarias y esto te ayudará de una forma inmensa. Además te encuentras con un sentido de la diversión y del ánimo, muy brillantes. Y tu forma pragmática también te ayudará en todo. Así que ánimo y disfruta. Ampliar información...

Escorpio: Tienes todo a tu favor, para que la jornada se desarrolle sin contratiempos. Estás en un momento en el que te encanta llegar a acuerdos y socializar como lo habías hecho en otras épocas. Así que podrás disfrutar de una velada más apacible de lo normal y además te sentirás con grandes capacidades y nuevos conocimientos prácticos. Ampliar información...

Sagitario: Ha llegado a tu vida una forma tranquila y personal de realizar todo. Estás en un clímax muy diverso y a la vez que te trae novedades y que te brinda la oportunidad de servirte de toda tu experiencia. Necesitas un sentimiento de continuidad y de perfeccionar todo lo que haces. Saca a lucir tus talentos y todo te saldrá a pedir de boca. Ampliar información...

Capricornio: Hoy tendrías que tratar todo con sumo cuidado, porque las prisas no son buenas. Y además tú propia estima y la valía que te achaquen los demás no depende de todo lo que hagas hoy solamente; ya que tu bagaje se va acumulando y al final, los resultados son la suma de un compendio de actitudes y de hechos. Así que intenta hacer todo con plena atención. Ampliar información...

Acuario: En este día hay una decisión muy importante con una persona cercana que tienes que tomar. Evita postergarlo, porque eso te lleva a la intranquilidad y al nerviosismo. Hoy cuentas con la oportunidad de poder encarar la situación de una forma más conveniente y más tranquila. Así que aprovecha y quítate de encima esa carga, que tienes desde hace mucho tiempo atrás. Ampliar información...

Piscis: Hoy notarás que tienes la gran tarea y la posibilidad de alegrar la vida de los demás; de una manera diferente a como lo haces siempre. Ya que verás cómo surge de una manera espontánea y a la vez será un sueño convertido en realidad, porque lograrás que reine un ambiente mucho más alegre que de costumbre. Así que disfruta y sonríe. Ampliar información...