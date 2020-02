Horóscopo semanal Capricornio: amor, dinero y trabajo del 10 al 16 de febrero

Capricornio (nacidos entre el 22 de diciembre y el 20 de enero): El lunes día 10, hoy te sentirás atrapado entre tu futuro y tu pasado, y para solucionarlo deberás dejarte guiar por tu “Consciencia” y poner mucha atención en el momento presente, que es el único que existe. Así no se te escapará esta vez lo importante de cada acción. Y con ello podrás construir poco a poco tu destino.

El martes 11, necesitas confiar en la vida y en lo que valoras para elegir adecuadamente en cada momento y estar con la seguridad de acertar plenamente. No tengas incertidumbres ni indecisiones, cuando tu camino y tu vida van por la senda correcta. El miércoles 12, necesitas hacer un balance de tu vida. Y a través de él notarás que has tenido que adaptarte a muchas actitudes nuevas y que a veces has dado giros de 180 grados. Aún así siempre has conservado tu propia personalidad.

El jueves 13, necesitas cambiar tu estado de ánimo porque vas a conocer a personas nuevas que entraran en tu vida. Si te preparas de antemano el cambio no será sorpresivo y los asumirás lentamente y con alegría. El viernes 14, tu vibración hará las delicias de tus amistades íntimas y/o de tu pareja, porque sabrás repartir todo ese cariño que guardas en tu interior para ocasiones especiales. Y hoy es una de ellas.

El sábado 15, estarás con la cabeza centrada y tu madurez te hará ver más allá de las apariencias, lo que te ayudará a discernir el camino y la dirección más adecuada en todo. Y el domingo 16, es un día para organizar tus proyectos. Todo eso que llevas organizando en tu mente hace tiempo. Plásmalo por escrito y coordínalo de la mejor manera posible.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Capricornio. ¿Te gustaría saber cómo le irá en el trabajo a algún familiar? ¿Quieres saber si algún amigo debería realizarse algún chequeo, o si es una semana propicia para que 'esa' persona encuentre el amor? EL ESPAÑOL te ofrece el resto de horóscopos de esta semana ampliados para que conozcas lo que deparan los astros.