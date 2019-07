Horóscopo semanal Virgo: amor, dinero y trabajo del 8 al 14 de julio

Virgo (nacidos entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre): El lunes tendrás tu mente muy ágil y se moverá como un láser, lo que te servirá para todo lo que realices. Esto es primordial para zanjar asuntos de hace mucho tiempo atrás. También recibirás ayuda de un colega o familiar y esto te dará otra nueva perspectiva de la vida.

El martes notarás cierta inestabilidad por asuntos inconclusos, especialmente de la profesión, pero contarás con el apoyo de las personas cercanas y amigas, para resolver ciertos temas. El miércoles día 10 deberías zanjar asuntos financieros y para ello contarás con ayuda de las amistades.

Valora la forma en la que tratas a los demás para no arrepentirte y desdecirte más tarde. El jueves organiza todo alrededor de las cuentas y de los préstamos para no equivocarte, más tarde, por no hacerlo a tiempo. El viernes es un excelente día para poner al día las cuentas y tratar temas de gastos.

En cuanto a los amigos, una reunión es importante, para hablar de lo último que os ha sucedido a todos. El fin de semana; el sábado las presiones que surjan serán porque te apremian temas de personas cercanas y el domingo es bueno que tu cariño sea sincero y que no fuerces nada que no permita tu corazón, desde el principio.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Virgo.